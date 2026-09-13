کنایه قالیباف: پیشبینی سیمپسونها به وقوع پیوست!
محمدباقر قالیباف در واکنش به خبر بلومبرگ مبنی بر رسیدن قیمت سوخت به ۹.۹۹ دلار در یکی از ایستگاههای سوخت در آمریکا، ویدیویی از یک انیمیشن معروف آمریکایی را به اشتراک گذاشت.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۴۰| |
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به گزارش تابناک، بلومبرگ در خبری به رسیدن قیمت سوخت به ۹.۹۹ دلار در یکی از ایستگاههای سوخت در سن دیگوی کالیفرنیا اشاره کرد و نوشت که تابلوها دیگر جایی برای نشان دادن ارقام بیشتر ندارند.
محمدباقر قالیباف در واکنش به این خبر، بخشی از انیمیشن سیمپسونها را به اشتراک گذاشت که در آن این رکوردهای تاریخی قیمت سوخت در آمریکا پیشبینی شده است و شخصیت اصلی انیمیشن پس از دو رقمی شدن قسمت سوخت و ناتوانی تابلوی قیمت از نشان دادن آن به طنز از رایگان شدن سوخت صحبت میکند.
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