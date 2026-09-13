واکنش به خبر حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی درباره ابهام حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره اطلاعیه ای صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۳۷| |
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به گزارش تابناک، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در خصوص ابهام مطرح شده مبنی بر حذف سهمیه ۳ و ۵ هزار تومانی خودروهای بالای یک میلیارد تومان اطلاعیهای صادر کرد.
تمام خودروهای سواری شخصی موجود بجز خودروهای دولتی، وارداتی و مناطق آزاد و خودروی دوم به بعد مالکین چند خودرو، مشمول ۶۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر سهمیه ۳۰۰۰ تومانی میشوند.
در خصوص خودروهای سواری شخصی تازه تولید شده که پیش از این سقف یک میلیارد تومان برای اختصاص سهمیه به آن تعیین شده بود نیز به دلیل تغییرات بازار موضوع افزایش سقف قیمت یاد شده از طریق کارگروه ذیربط در دست بررسی میباشد.
لازم به تاکید است نحوه و میزان تخصیص سهمیه سوخت نسبت به گذشته هیچ تغییری نداشته و صرفا نرخ سوم از ۵ به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.
گزارش خطا
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در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۳
خبر اعلام شده مبنی برعدم سهمیه جهت خودروهای نو شماره بالای یک میلیارد داخلی ومونتاژی توسط دولت بلافاصله تکذیب شد به این میگن اوج مدیریت فشل وناکارآمدی دراین دولت بدون درنظر گرفتن عواقب تصمیم
فقط مردم رو اذیت کنید، الان کسی نفهمید که منظورتون اینه که بنزین 10 تومن باید باشه!!!
یعنی منی که خودرو نو پلاک پرمصرف ایرانی سوارم هیچ سهمی از بنزین نباید داشته باشم.
یه چی نوشته باید یه کارگروه بیاد تفسیرش کنه.....
مرد حسابی ماشین نو بنزین کمتری مصرف میکنه باید حمایت کنید نه اینکه جریمه اش کنید ......
ای خدااااا
مرد حسابی ماشین نو بنزین کمتری مصرف میکنه باید حمایت کنید نه اینکه جریمه اش کنید ......
ای خدااااا
میشه بفرمایید به کدام خودروهای نوشماره دقیقا سهمیه تعلق میگیرد؟
پراید نوشماره چند است؟ کوئیک نوشماره چند است؟ گویا خبر ندارید.
خداوند شما را از خواب جهل بیدار کند.
پراید نوشماره چند است؟ کوئیک نوشماره چند است؟ گویا خبر ندارید.
خداوند شما را از خواب جهل بیدار کند.
خیلی جالبه خودشون باعث شدن خودروهای زپرتی برن بالای یه میلیارد خودشونم سهمیه خودروهای بالای یه میلیارد رو حدف میکنن
با سلام
بنده یه خودروی ۲۰۷ tu3 مدل ۱۴۰۵ تو فرودین ماه بقیمت ۱.۷۰ از کارخانه تحویل گرفتم که بهش ۱۱۰ لیتر بنزین ۱۰ تومانی واریز کردن از بنزین سهمیه ای خبری نیست کارشناس و طراح محترم این طرح و مدیر نا لایق این چه طرحی هست مگه ۲۰۷ tu3 پر مصرفه یا خودروی وارداتیه یعنی خودروی صفر سوار نشیم بریم خودروی اسقاطی با سوخت بالا سوار بشیم مگه ما ایرانی نیستیم چرا بهمون یارانه بنزین نمیدین ب
بنده یه خودروی ۲۰۷ tu3 مدل ۱۴۰۵ تو فرودین ماه بقیمت ۱.۷۰ از کارخانه تحویل گرفتم که بهش ۱۱۰ لیتر بنزین ۱۰ تومانی واریز کردن از بنزین سهمیه ای خبری نیست کارشناس و طراح محترم این طرح و مدیر نا لایق این چه طرحی هست مگه ۲۰۷ tu3 پر مصرفه یا خودروی وارداتیه یعنی خودروی صفر سوار نشیم بریم خودروی اسقاطی با سوخت بالا سوار بشیم مگه ما ایرانی نیستیم چرا بهمون یارانه بنزین نمیدین ب
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
این تصمیم غلط و غیر منطقی و ظالمانه است. قیمت جیلی وارداتی 2013 و2014 از پراید داخلی هم کمتر است؟ چرا این خودروی وارداتی را با بنز و بی ام دبلیو یکی کرده و سهمیه اش را قطع کرده اید؟ تابناک این فریاد را به دولت برسان. تابناک چرا وظیفه رسانه ایت را انجام نمی دهی؟
همه ماشینهای تولید داخل باید سهمیه بنزین بگیرند. مگر صاحبان این خودروها عوارض سالیانه نمیخواهند بدهند. یا خیلی ارزان اینها را دادید .تمام این خودرو ها پارسال زیر یک میلیارد بود الان چی
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