صاعقه جان یک چوپان را در مراغه گرفت

به گزارش تابناک، مجید فرشی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی روز یکشنبه ۲۲ شهریور افزود: این حادثه شامگاه روز گذشته در روستای «کرده ده» بخش مرکزی مراغه اتفاق افتاده و متاسفانه چوپان ۳۵ ساله‌ی مراغه‌ای جان خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه مشابه همین حادثه سه روز قبل در یکی از روستای‌های توابع مهربان اتفاق افتاده است از روستاییان خواهشمندیم از حضور خود در فضاهای باز هنگام رعد و برق خودداری کنند.

منبع: ایسنا