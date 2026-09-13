صاعقه جان یک چوپان را در مراغه گرفت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی از فوت چوپان مراغهای بر اثر صاعقه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۳۶| |
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به گزارش تابناک، مجید فرشی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی روز یکشنبه ۲۲ شهریور افزود: این حادثه شامگاه روز گذشته در روستای «کرده ده» بخش مرکزی مراغه اتفاق افتاده و متاسفانه چوپان ۳۵ سالهی مراغهای جان خود را از دست داده است.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه مشابه همین حادثه سه روز قبل در یکی از روستایهای توابع مهربان اتفاق افتاده است از روستاییان خواهشمندیم از حضور خود در فضاهای باز هنگام رعد و برق خودداری کنند.
منبع: ایسنا
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