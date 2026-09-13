یک رسانه صهیونیستی به نقل از نهادهای امنیتی این رژیم مدعی شد: به صورت تاکتیکی از ارتفاعات «علی الطاهر» به مواضعی عقب‌ نشینی خواهیم کرد که به حفاظت از نیروهایمان کمک کند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه ادعا کرد که ارتش این رژیم پس از انهدام تونل‌ ها در ارتفاعات «علی الطاهر»، دست به عقب‌ نشینی محدود (موضعی) به سمت ارتفاعات «شقیف» زده است!

بر اساس اعلام این رسانه، وب‌سایت «والا» به نقل از نهادهای امنیتی این رژیم مدعی شد: به صورت تاکتیکی از ارتفاعات «علی الطاهر» به مواضعی عقب‌ نشینی خواهیم کرد که به حفاظت از نیروهایمان کمک کند.

تا کنون جزییات بیشتری در این خصوص رسانه ای نشده است.