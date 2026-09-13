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لهستان: اگر روسیه به حمله می‌کرد، فوری شکستش می‌دادیم!

وزیر خارجه لهستان ادعا کرد: اگر روسیه به ما حمله می‌کرد، ما با تمام قوا و بدون محدودیت وارد عمل می‌شدیم؛ گمان می‌کنم خیلی سریع روسیه را شکست می‌دادیم!
کد خبر: ۱۳۹۴۲۳۲
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لهستان

به گزارش تابناک به نقل از تلویزیون رویترز، رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان امروز یکشنبه در مصاحبه ای اعلام کرد: من شخصا معتقدم که اقدام رئیس‌ جمهور زلنسکی در نامگذاری یک یگان نظامی به نام «UPA» (ارتش شورشی اوکراین) مایه تأسف بود. و این گروه کارزار پاکسازی قومی‌ای را به راه انداخت که در آن ده‌ ها هزار نفر به قتل رسیدند.

وزیر خارجه لهستان سپس مدعی شد: اگر روسیه به ما حمله می‌ کرد، ما با تمام قوا و بدون محدودیت وارد عمل می‌شدیم، گمان می‌ کنم خیلی سریع روسیه را شکست می‌دادیم. ما در زمینه قدرت هوایی، برتری قاطعی نسبت به روسیه داریم.

رادوسلاو سیکورسکی سپس ادعا کرد: اگر اوکراینی‌ ها توانسته‌ اند نیمی از ظرفیت پالایشگاهی روسیه را در عرض ۶ ماه از کار بیندازند، ما می‌توانستیم این کار را در ۶ هفته انجام دهیم و نیمه دیگر را هم نابود کنیم. متأسفانه چیزی به نام «حاکمیت دفاعی اروپا» وجود ندارد و به دلایل مربوط به قانون اساسی، به این زودی‌ ها هم شکل نخواهد گرفت.

وی افزود: با کمال تأسف، ما به سمت ایجاد یک سیستم دفاعی مشترک اروپایی حرکت نخواهیم کرد. چین در حال تصاحب بازار روسیه است. روسیه به شریکی بسیار بسیار فرودست برای چین تبدیل خواهد شد. اگر من یک ملی‌گرای روس بودم، از این وضعیت وحشت‌ زده می‌ شدم. «شورای کشورهای حوزه دریای بالتیک» حتی بدون مشارکت سایر کشورهای اروپایی و ناتو نیز تولید ناخالص داخلی (GDP) بزرگ‌تری نسبت به روسیه دارد و بودجه دفاعی آن در زمان صلح، از بودجه دفاعی روسیه در زمان جنگ بیشتر است. روسیه هیچ امیدی به پیروزی در برابر ما ندارد. ما به عنوان ناتو باید در سمت خود چنان رزمایش های تهاجمی و قاطعانه‌ ای برگزار کنیم که پوتین نسبت به اقدامات بعدی ما دچار تردید شود. او باید نیروهایش را از جبهه اوکراین خارج و به جای دیگری منتقل کند.

سیکورسکی در ادامه ادعا کرد: پوتین واقعا تصور می‌کرد که می‌تواند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را جبران کرده و روسیه را دوباره به یک ابرقدرت تبدیل کند. به گمانم او اکنون دریافته است که چنین چیزی دست‌ یافتنی نیست.

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