به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در بخشهایی از عربستان
همزمان با انتشار گزارشهایی درباره شلیک موشک به سمت شهرهای ابها و خمیسمشیط در جنوب عربستان، آژیرهای هشدار در این دو شهر به صدا درآمد.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۳۱| |
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به گزارش تابناک، بر اساس گزارشهای منتشرشده، همزمان با به صدا درآمدن آژیرها، صدای انفجارهایی در خمیس مشیط و ابها شنیده شده است.
در همین حال، دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد سامانه هشدار زودهنگام در شهرهای ابها و خمیس مشیط فعال شده است.
این دو شهر در منطقه عسیر و در نزدیکی مرز یمن قرار دارند و طی سالهای گذشته بارها در معرض حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتهاند.
با این حال، جزئیات مربوط به منشأ تهدید و نتایج عملیات رهگیری در این مورد هنوز بهطور رسمی اعلام نشده است.
منبع: ایسنا
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