همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره شلیک موشک به سمت شهرهای ابها و خمیس‌مشیط در جنوب عربستان، آژیرهای هشدار در این دو شهر به صدا درآمد.

به گزارش تابناک، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، همزمان با به صدا درآمدن آژیرها، صدای انفجارهایی در خمیس مشیط و ابها شنیده شده است.

در همین حال، دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد سامانه هشدار زودهنگام در شهرهای ابها و خمیس مشیط فعال شده است.

این دو شهر در منطقه عسیر و در نزدیکی مرز یمن قرار دارند و طی سال‌های گذشته بارها در معرض حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته‌اند.

با این حال، جزئیات مربوط به منشأ تهدید و نتایج عملیات رهگیری در این مورد هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.

منبع: ایسنا