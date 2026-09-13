دیدار وزیر امور خارجه ترکیه با الجولانی در دمشق

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه که امروز یکشنبه طی سفری رسمی و دو روزه به دمشق رفته با احمد الشرع (ابو محمد الجولانی) رئیس دوره انتقالی سوریه دیدار کرد.

بر پایه گزارش، در این دیدار که اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه نیز حضور داشت، دو طرف درباره راه‌های تقویت روابط دو کشور رایزنی کردند.

فیدان و الجولانی به بررسی آخرین تحولات اوضاع در منطقه نیز پرداختند.

در این دیدار بر اهمیت تداوم هماهنگی و رایزنی در راستای خدمت به منافع مشترک و حمایت از امنیت و ثبات در منطقه تاکید شد.

سفر فیدان به دمشق پس از دو سفر الشیبانی به آنکارا در تاریخ‌های ۶ اوت و ۸ سپتامبر انجام شده است.

وزیر خارجه ترکیه پیشتر در کنفرانس مطبوعاتی با اسعد الشیبانی خبر داد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشورش به زودی به دمشق سفر می‌کند.