چطور ترک پاشنه پا را درمان کنیم؟

مهم‌ترین اقدام برای درمان ترک پاشنه، استفاده منظم از مرطوب کننده است. بهتر است حداکثر تا ۵ دقیقه پس از حمام، زمانی که پوست هنوز کمی مرطوب است، از کرم یا پماد حاوی موادی مانند اوره ۱۰ تا ۲۵ درصد استفاده کنید. این ترکیبات به نرم شدن پوست ضخیم و حفظ رطوبت آن کمک می‌کنند.

به گزارش تابناک؛ ترک پاشنه پا معمولا در اثر خشکی و ضخیم شدن پوست ایجاد می‌شود. هوای خشک، حمام طولانی و داغ، راه رفتن با پای برهنه و استفاده از کفش‌های پشت باز می‌توانند این مشکل را تشدید کنند. در موارد شدید، ترک‌ها عمیق می‌شوند و ممکن است درد، خونریزی یا عفونت ایجاد کنند.

۱. پوست پاشنه را مرتب مرطوب کنید

مهم‌ترین اقدام برای درمان ترک پاشنه، استفاده منظم از مرطوب کننده است. بهتر است حداکثر تا ۵ دقیقه پس از حمام، زمانی که پوست هنوز کمی مرطوب است، از کرم یا پماد حاوی موادی مانند اوره ۱۰ تا ۲۵ درصد استفاده کنید. این ترکیبات به نرم شدن پوست ضخیم و حفظ رطوبت آن کمک می‌کنند.

۲. شب‌ها از وازلین استفاده کنید

پیش از خواب می‌توانید یک لایه وازلین روی پاشنه بزنید و جوراب نخی بپوشید. این کار به حفظ رطوبت پوست در طول شب کمک می‌کند و برای ترک‌های خشک و سطحی مفید است.

۳. پوست ضخیم را با ملایمت صاف کنید

اگر پاشنه‌ها پوست ضخیم و پینه بسته دارند، پس از نرم شدن پوست می‌توان از سنگ پا یا سوهان مخصوص پا به آرامی استفاده کرد. نباید پوست را بیش از حد بتراشید یا با تیغ ببرید، زیرا ایجاد زخم می‌تواند خطر عفونت را افزایش دهد.

۴. حمام طولانی و آب داغ را کنار بگذارید

حمام یا دوش طولانی می‌تواند خشکی پوست را بیشتر کند. متخصصان پوست توصیه می‌کنند مدت حمام حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه باشد و از آب ولرم به جای آب داغ استفاده شود. پس از حمام نیز پوست را به آرامی خشک و بلافاصله مرطوب کنید.

۵. کفش مناسب بپوشید

کفش‌های پشت باز مانند دمپایی و صندل می‌توانند خشکی و ترک پاشنه را تشدید کنند. کفش مناسب باید اندازه پا باشد و فشار و اصطکاک اضافی روی پاشنه ایجاد نکند.

۶. ترک‌های عمیق را محافظت کنید

اگر ترک‌ها دردناک و عمیق هستند، استفاده از پانسمان‌های مخصوص مانند چسب مایع می‌تواند از ترک در برابر اصطکاک محافظت کند و مانع ورود آلودگی شود. در صورت مشاهده علائم عفونت مانند قرمزی، گرمی، تورم، ترشح چرکی یا افزایش درد، باید برای ارزیابی پزشکی اقدام کرد.

۷. علت زمینه‌ای را جدی بگیرید

گاهی ترک پاشنه فقط نتیجه خشکی پوست نیست و می‌تواند همراه با بیماری‌هایی مانند دیابت یا برخی بیماری‌های پوستی دیده شود. افراد مبتلا به دیابت، مشکلات گردش خون یا کاهش حس پا نباید ترک‌ها و پوست ضخیم پا را به صورت تهاجمی در خانه درمان کنند، زیرا آسیب‌های کوچک پا می‌توانند جدی‌تر شوند.

مصرف خودسرانه مکمل‌هایی مانند ویتامین E، روی یا امگا ۳ نیز درمان استاندارد ترک پاشنه محسوب نمی‌شود. در بیشتر موارد، مراقبت منظم از پوست و استفاده از مرطوب کننده مناسب موثرترین اقدام اولیه است.

اگر ترک‌ها عمیق، خونریزی دهنده یا عفونی هستند، یا با مراقبت خانگی بهبود پیدا نمی‌کنند، بهتر است پزشک یا متخصص پوست علت را بررسی کند.