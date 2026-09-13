واکنش یمن به ادعای اصابت موشک‌ به مسجد در عربستان

به گزارش تابناک، یک منبع نظامی یمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری «سبأنت»، ادعاهای مطرح‌شده از سوی رسانه‌های سعودی درباره اصابت موشک‌های شلیک‌شده از یمن به یک مسجد در عربستان را رد و آن را «اتهامی عاری از صحت» توصیف کرد.

منبع نظامی مذکور تأکید کرد خسارت واردشده به مسجد ناشی از اصابت موشک‌های یمنی نبوده، بلکه در پی سقوط موشک‌های پدافندی عربستان که در رهگیری موشک‌های یمنی ناکام مانده‌اند، ایجاد شده است.

منبع: ایسنا