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تخریب سراسری دیوار زندان‌رجایی شهر در کرج

دیوار زندان رجایی‌شهر با حضور رئیس سازمان زندان‌ها تخریب شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۲۳
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2076 بازدید
زندان

به گزارش تابناک، حیدر آسیابی از عملیات تخریب سراسری دیوار‌های پیرامونی محل ندامتگاه سابق رجایی‌شهر بازدید کرد.

این زندان در سال ۱۴۰۲ و درپی اجرای قانون انتقال زندان‌ها به خارج از بافت مسکونی و شهری، با دستور ویژه رئیس دستگاه قضا، طی فرآیندی چهارماهه تعطیل و جهت مولدسازی وارد مرحله اجرایی شد.

در بازدید امروز رئیس سازمان زندان‌ها، رئیس‌کل و دادستان البرز و رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور حضور داشتند و بر ضرورت تسریع در آماده‌سازی فضا به منظور بهره‌برداری‌های آتی تأکید شد.

براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، بخش قابل‌توجهی از مساحت این مجموعه پس از تعطیلی، جهت استفاده در طرحهای شهری و با رویکرد‌های عمومی در دست توسعه قرار دارد.

رئیس سازمان زندان‌ها در جریان این بازدید، ضمن تأکید بر اجرای دقیق و سریع سیاست انتقال زندان‌ها از محیط‌های شهری، بر لزوم تبدیل این فضا به بستری برای خدمات اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

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کرج زندان رجایی شهر تخریب دیوار دیوار زندان
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