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خلیل‌زاده: شرایط برابری با سایر تیم‌ها نداریم

مدافع و کاپیتان تیم فوتبال تراکتور گفت: فشردگی مسابقات، نداشتن میزبانی و کمبود زمان برای ریکاوری شرایط سختی برای تیم ایجاد کرده و امیدوارم برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم در آسیا نتایج خوبی کسب کنیم.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۲۲
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خلیل زاده

به گزارش تابناک، شجاع خلیل‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار تراکتور برابر شباب الاهلی امارات، اظهار داشت: همیشه بازی اول سخت‌ترین بازی است. مشکلی که داریم این است که تعدادی از بازیکنان اصلی‌مان را در اختیار نداریم و مصدوم شده‌اند؛ بازیکنانی که می‌توانستند خیلی به ما کمک کنند. تمرینات خوبی داشته‌ایم و آماده این بازی سخت هستیم.

وی ادامه داد: شباب الاهلی تیم خوبی است و بازیکنان خوبی دارد. دو، سه بازیکن خوب ایرانی هم در این تیم حضور دارند. ما با انگیزه و تمرکز بازی می‌کنیم و انسجام تیمی خود را نشان خواهیم داد. تمامی نکات فنی را آقای نکونام گفته‌اند. امیدوارم بازی خوب و تماشاگرپسندی باشد و برای تراکتور آرزوی موفقیت دارم.

خلیل‌زاده در پاسخ به سؤالی درباره فشردگی مسابقات لیگ ایران و اینکه آیا این موضوع به نفع تراکتور است یا خیر، گفت: شرایط سختی است و اصلاً خوب نیست. میزبانی را از تیم‌های ایرانی گرفته‌اند و نمی‌توانیم در خانه بازی کنیم و مدام روی هوا هستیم. بعد از بازی زمان کافی برای ریکاوری نداریم. بازیکن مصدوم و محروم داریم و شرایط برابری با سایر تیم‌ها نداریم.

وی ادامه داد: امیدوارم فدراسیون و سازمان لیگ به شکلی برنامه‌ریزی کنند که فشار زیادی روی بازیکنان ما وارد نشود. بازیکنانی داریم که به دلیل فشردگی مسابقات و برنامه‌ریزی‌ها، از نظر بدنی شرایط ایده‌آلی ندارند. امیدوارم برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم نتایج خوبی در آسیا کسب کنیم و سربلند باشیم.

منبع: رسانه رسمی باشگاه تراکتور

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
5
1
پاسخ
دقیقا چون شما شدیین الان‌تیم‌خاص
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
1
1
پاسخ
اگر ندارید چرا هزینه میکنید بشینید خونتون والله
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