به گزارش تابناک، کارگردان «نیاز» و «مصائب شیرین» با حضور سینماگرانی همچون منوچهر محمدی، ابوالحسن داودی، علیرضا رئیسیان، اصغر رفیعی‌جم، محمدعلی فارسی، زهرا داودنژاد، منوچهر شاهسواری، سید مازیار هاشمی، محمدرضا داودنژاد و... در سالن سیف‌الله داد سازمان سینمایی نشان درجه یک هنری گرفت.

این برنامه که بعدازظهر یکشنبه، ۲۲ شهریورماه همزمان با گرامیداشت روز سینما برگزار شد، جمعی از مدیران فعلی و پیشین سینمایی از جمله رائد فریدزاده (رئیس سازمان سینمایی)، محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، روح الله حسینی، علیرضا تابش، حمیدی مقدم و....حضور داشتند.

در بخش های مختلفی از زنده یاد رضا داودنژاد فرزند این هنرمند که از دنیا رفته است، یاد شد.

زهرا داودنژاد دختر علیرضا داودنژاد با متنی احساسی از پدرش گفت و از زمانی که مادرش را در هفت سالگی از دست داده است و از آن وقت تا الان که در سن ۴۹ سالگی است، پدر برایش هم مادر و هم پدر بوده و از او با عنوان «ننه آقا» تعبیر کرد.

این بازیگر پس از خواندن متن بر دستان پدرش بوسه زد.

سپس با حضور همایون اسعدیان، منوچهر شاهسواری, ابوالحسن داودی، فریدزاده و طباطبایی نژاد نشان درجه یک هنری به داودنژاد اهدا شد.

کامران ملکی نایب رییس انجمن منتقدان سینمایی هم که اجرای برنامه را برعهده داشت، در بخش هایی از برنامه تاکید کرد که داودنژاد به این نشان اعتبار داده است.

پیش از مراسم اهدای نشان، سینماگران و مدیران حاضر درباره سینمای علیرضا داودنژاد سخن گفتند.

همایون اسعدیان از جسارت علیرضا داودنژاد گفت

در ابتدا همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، از جسارت علیرضا داودنژاد در سینما تمجید کرد و خطاب به خالق «نیاز» گفت: «من خودم را شاگرد شما می‌دانم؛ البته در کسوت شاگرد و استاد، گاهی با هم کل‌کل‌هایی هم داشته‌ایم، اما صادقانه باید بگویم که همیشه با نوعی حسرت و غبطه به جسارتی که شما در سینما داشته‌اید و جست‌وجویی که همواره در این عرصه دنبال کرده‌اید، نگاه کرده‌ام.»

او با اشاره به ضرورت جسارت و تجربه‌گرایی در سینما ادامه داد: «ما خیلی وقت‌ها برای انجام کارهای نو می‌ترسیم. امروز شنیدیم که شما به سمت تولید با هوش مصنوعی رفته‌اید و این موضوع برای من بسیار جذاب بود. اگر همه ما این جسارت را داشتیم، وضع سینما الآن خیلی خوب بود.»

اسعدیان در پایان با اشاره به تأثیرگذاری داوودنژاد در فضای صنفی سینما اظهار کرد: «افتخار می‌کنم که در خانه سینما و صنف کارگردانان، شاگرد شما بوده‌ام و صمیمانه به شما تبریک می‌گویم.»

اصغر رفیعی‌جم فیلمبردار قدیمی با اشاره به توانایی علیرضا داودنژاد در کشف و پرورش استعدادهای سینمایی، از او برای شناسایی و معرفی استعدادش در مسیر فعالیت حرفه‌ای قدردانی کرد.

مسعود فراستی، منتقد سینما، در مراسم بزرگداشت علیرضا داودنژاد، با تمجید از جایگاه این سینماگر گفت: «همه چیزهایی که اینجا درباره علیرضا داوودنژاد گفته شد، حق او بود. من را می‌شناسید؛ من اهل تعارف نیستم.»

او ادامه داد: «علیرضا داوودنژاد از افتخارات سینمای ایران است؛ نه فقط سینمای بعد از انقلاب، بلکه از افتخارات کل تاریخ سینمای ایران.»

فراستی با اشاره به فیلم «نیاز» ساخته علیرضا داودنژاد اظهار کرد: «از نظر من، «نیاز» یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران است و در میان ۱۰ فیلم برتر از نگاه من قرار دارد.»

این منتقد سینما همچنین با اشاره به نقدهایی که در گذشته نسبت به برخی آثار داوودنژاد داشته است، گفت: «حتی فیلم‌های علیرضا داوودنژاد که من به آنها نقد داشته‌ام، کاملاً فیلم هستند و ویژگی‌های یک اثر هنری را دارند. ممکن است من دوستشان نداشته باشم، اما نمی‌توانم سینما بودن و ارزش هنری آنها را انکار کنم.»

او در پایان تأکید کرد: «داوودنژاد یک سینماگر واقعی است. من به این سینما تبریک می‌گویم که داوودنژاد را دارد.»

منبع: ایسنا