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نکونام: می‌خواهیم شروع خوبی داشته باشیم

سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: برای تیم ما مهم است که مسابقات را به بهترین شکل آغاز کنیم و فردا با تمرکز کامل و اتکا به کیفیت بازیکنان، عملکرد خوبی داشته باشیم.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۲۰
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جواد نکونام

به گزارش تابناک، جواد نکونام در نشست خبری پیش از دیدار تراکتور برابر شباب الاهلی امارات، اظهار داشت: به هر حال نحوه شروع این مسابقات برای ما اهمیت دارد. اینکه فردا امتیاز بگیریم و بهترین عملکرد را داشته باشیم، برای تیم ما مهم است. فردا نیاز داریم با اتکا به کیفیت بازیکنان و تمرکز کامل وارد مسابقه شده و بازی خوبی انجام دهیم.

سرمربی تراکتور ادامه داد: شناخت کافی از تیم حریف داریم و امیدوارم فردا روز خوبی برای ما باشد و موفق باشیم.

وی در خصوص تأثیر نبود علیرضا بیرانوند، توضیح داد: از ابتدای لیگ بازیکنان متعددی را از دست دادیم و تمام بازیکنان در اختیارمان نبودند که همگی تأثیرگذار بودند. تیم شرایط را قبول کرده است. با هم بودن می‌تواند کار تیمی را پیش ببرد و سعی کردیم کمبودهایمان را با تلاش بیشتر جبران کنیم. قطعاً نبود بیرانوند برای تیم و خط دفاعی مهم است.

سرمربی تراکتور خاطرنشان کرد: پارسا جعفری را در اختیار داریم. به او اطمینان کامل داریم و آماده است. قطعاً فردا بهترین عملکرد را خواهد داشت.

منبع: رسانه رسمی باشگاه تراکتور

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جواد نکونام تراکتور لیگ برتر مسابقات فوتبال بیرانوند دروازه بان سربازی
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