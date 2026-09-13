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با حضور معاون وزیر صمت و استاندار اصفهان انجام شد؛

تجلیل از مدیرعامل فولاد مبارکه به پاس نقش‌آفرینی در بازسازی و بازگشت سریع به مدار تولید ‌

در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۴ استان اصفهان، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه مورد تجلیل قرار گرفت؛ تجلیلی که به پاس نقش‌آفرینی در بازسازی سریع فولاد مبارکه و بازگشت ۴۵ روزه این مجتمع بزرگ صنعتی به مدار تولید انجام شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۱۶
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فولاد مبارکه

آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۴ استان اصفهان، امروز شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، مدیران اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

در جریان این مراسم، از سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به دلیل مدیریت فرآیند بازسازی و احیای سریع این مجموعه صنعتی تقدیر شد؛ اقدامی که به عنوان نمادی از صبر، همدلی، تلاش شبانه‌روزی و عزم جهادی در صنعت کشور مورد توجه قرار گرفت.

بازسازی فولاد مبارکه و بازگشت این مجموعه به چرخه تولید در مدت ۴۵ روز، حاصل فعالیت مستمر و شبانه‌روزی مدیران، کارکنان، متخصصان و پیمانکاران این شرکت بود؛ فرآیندی که در آن، حفظ تولید و تداوم فعالیت زنجیره صنعت فولاد، همزمان با اجرای عملیات بازسازی، در اولویت قرار گرفت.

آنچه بازسازی فولاد مبارکه را به یک اتفاق شاخص تبدیل کرد، تنها سرعت انجام عملیات نبود؛ بلکه ایستادگی در برابر بحران، حفظ روحیه کارکنان و تلاش برای بازگرداندن هرچه سریع‌تر تولید به مدار فعالیت، بخش مهمی از این روایت را شکل داد.

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برچسب ها
فولاد مبارکه اصفهان تولید فولاد سعید زرندی
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