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حمله پهپادی به قطار مقامات اروپایی عازم کی‌یف

رسانه آلمانی ادعا کرد صبح روز یکشنبه قطار ورشو - کی‌یف مورد حمله پهپادهای روسی قرار گرفت که حامل مقامات غربی، دیپلمات‌ها و قانونگذاران بود.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۱۵
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قطار

به گزارش تابناک، روزنامه اشپیگل آلمان نوشت: در میان مسافران قطار ورشو - کی‌یف که صبح ۱۳ سپتامبر مورد حمله پهپادهای روسی قرار گرفت، مقامات غربی، دیپلمات‌ها و قانونگذاران حضور داشتند.

این رسانه آلمانی از جمله به حضور گونتر ساتر، مشاور فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و بوریس جانسون، نخست‌وزیر سابق بریتانیا در این قطار اشاره کرد.

ساتر به همراه مشاوران امنیتی از بریتانیا، فرانسه و ایتالیا برای ملاقات با مقامات دولتی اوکراین در حال سفر به کی‌یف بود. علاوه بر این، قطار حامل مشاورانی از سایر دولت‌های اروپایی، اعضای مجلس فدرال آلمان، دیپلمات‌ها و محققان بود. در میان آنها رابین واگنر، عضو پارلمان آلمان از حزب سبز نیز حضور داشت.

اشپیگل در ادامه نوشت: حدود ساعت ۵ صبح، قطار به دلیل حمله روسیه در منطقه مرزی، حدود دو کیلومتر از مرز لهستان متوقف شد. مسافران و کارگران راه‌آهن تخلیه شدند و پس از آن یک پهپاد روسی به لوکوموتیو برخورد کرد. البته همه موفق شدند به موقع قطار را ترک کنند و هیچکس آسیب ندید. پس از این حادثه، قطار به مسیر خود به سمت ورشو ادامه داد، اما تاخیر در مجموع حدود ۳۷۰ دقیقه بود.

رابین واگنر، عضو پارلمان آلمان این حمله را «عملا تروریستی» خواند و مدعی شد که «روسیه به‌طور فزاینده‌ای جنگ را به مرزهای اتحادیه اروپا و ناتو نزدیک‌تر می‌کند».

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لهستان قطار حمله پهپادی مقامات اروپایی اوکراین جنگ اوکراین روسیه
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