دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به پیشروی‌های اخیر انصارالله یمن، گفت: محور مقاومت از پیوستگی برخوردار است و موفقیت هر یک از جبهه‌های مقاومت، موفقیت سایر جبهه‌ها را نیز به دنبال خواهد داشت.

بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی، در ارتباط با ارزیابی‌اش نسبت به تحولات اخیر و پیشروی‌های انصارالله یمن و تأثیر آن بر محور مقاومت، اظهار کرد: محور مقاومت از یک پیوستگی برخوردار است و همه اجزای این محور قطعاً با یکدیگر در ارتباط هستند. موفقیت یک جبهه، موفقیت سایر جبهه‌ها را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: اقداماتی که امروز انصارالله یمن در جهت دفاع از حقوق خود، منافع ملی و مردم این کشور انجام می‌دهد، قطعاً اقدامی پسندیده است و رزمندگان انصارالله در همین مسیر در حال پیگیری اهداف خود هستند.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه امروز در یمن شاهد آن هستیم، از جمله محاصره اقتصادی و سایر اقدامات نظامی، قطعاً محکوم است و این اقدامات غیر‌اخلاقی و برخلاف حقوق بشر، در نهایت دستاوردی برای دست‌اندرکاران و حامیان آن به همراه نخواهد داشت.

سعیدی افزود: آنچه ماندگار خواهد بود، جبهه حق است و ما معتقدیم انصارالله یمن در این جبهه قرار دارد و اقداماتی که انجام می‌دهد، در راستای دفاع از خاک، منافع ملی و مردم این کشور است. در هر نقطه‌ای از این کره خاکی، هر اقدامی که در جهت دفاع از مردم و حاکمیت کشورها انجام شود، قطعاً دفاعی مشروع خواهد بود.

به گزارش تابناک، تحولات میدانی در غرب یمن و پیشروی نیرو‌های انصارالله در محور‌های تعز و الحدیده و حرکت به سمت ساحل دریای سرخ، اکنون باب‌المندب را بیش از گذشته در کانون توجهات قرار داده است.