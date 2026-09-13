دعوت پزشکیان از رئیسجمهور آفریقای جنوبی برای سفر به ایران
به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان امروز ۲۲ شهریور در حاشیه اجلاس بریکس در دیدار سیریل رامافوسا رئیسجمهوری آفریقای جنوبی، اظهار کرد: آفریقای جنوبی و مرحوم نلسون ماندلا برای من در جوانی همواره سمبل مبارزه با ظلم و تبعیض نژادی بودند و دفاع امروز شما از مردم مظلوم فلسطین بسیار چشمگیر و قابل تقدیر است.
رئیسجمهوری با اشاره به اشتراک دیدگاههای دو کشور در مسائل بینالمللی، تصریح کرد: ما تمایل داریم روابطمان را با آفریقای جنوبی در حوزههای مختلف گسترش دهیم تا این نگاه در دنیا ترویج یابد.
پزشکیان با دعوت از رئیسجمهوری آفریقای جنوبی برای حضور در تهران، گفت: ما آماده برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور برای پیشبرد برنامههای همکاری مشترک و تقویت و توسعه ارتباطات هستیم.
سیریل رامافوسا رئیسجمهوری آفریقای جنوبی نیز با اشاره به مقاومت و استقامت ملت ایران در برابر تجاوز دشمنان گفت: روابط ما با ایران همواره حائز اهمیت بوده است و تلاش میکنیم این رابطه در آینده نیز تقویت و توسعه یابد.
رئیسجمهوری آفریقای جنوبی با محکومیت اقدامات اسرائیل در غزه، گفت: ما در زمینه مسئله فلسطین خود را موظف به حمایت میدانیم، مرحوم نلسون ماندلا حمایت از فلسطین را مورد تاکید قرار داده بود.
رامافوسا بر توسعه همکاریهای اقتصادی ایران در قالب بریکس تاکید کرد و گفت: کمیسیون مشترک اقتصادی میتواند به عنوان راهبردی بلند مدت برای تحقق برنامههای اقتصادی بین دو کشور مثمر ثمر واقع شود.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری