سردار رادان، تکلیف بیرانوند را مشخص کرد
به گزارش تابناک؛ سردار احمدرضا رادان درباره وضعیت خدمت سربازی علیرضا بیرانوند دروازهبان تراکتور تبریز گفت: آقای بیرانوند سرباز است و باید سربازیاش را انجام دهد. او میتواند در دو تیم ملوان یا فجر که تیمهای نظامی هستند بازی کند. او قطعا باید به خدمت سربازی برود. سربازی برای همه از جمله او است و ما نمیتوانیم استثنایی برای کسی در خدمت سربازی قائل شویم. استثنایی که برای این عزیزان قائلیم این است که در حرفه خود مشغول به سربازی شوند که اغماض خوبی است.
بیرانوند سرباز قهرمان نیست
وی درباره اینکه بیرانوند با این اوصاف باید از اول مهر به یک تیم نظامی برود؟ خاطرنشان کرد: سربازهای دیگر با سطح سوادی که دارند به مناطق محروم میروند، اما به ایشان گفته شده که به یکی از دو تیم نظامی برود. او باید برود. سرباز قهرمان برابر ابلاغ ستاد کل قرار میگیرد، اما شامل این دوستان نمیشود.
منبع: ایسنا