سنگین وزن کشتی آزاد ایران به کما رفت

سید مهدی هاشمی، سنگین وزن کشتی آزاد ایران بر اثر سانحه رانندگی به کما رفت.

به گزارش تابناک؛ سید مهدی هاشمی، سنگین وزن کشتی آزاد ایران و دارنده مدال‌های برنز نوجوانان و امید‌های جهان و ۲ طلای نوجوانان آسیا، به علت سانحه رانندگی در بخش ICU بیمارستانی در ساری بستری شد.

هاشمی شب گذشته (شنبه) در جویبار مازندران در حالی که راکب موتورسیکلت بود با یک دستگاه وانت نیسان برخورد کرد که متاسفانه بر اثر این سانحه دچار شکستگی دنده و خونریزی داخلی شد و به بخش ICU یک بیمارستان خصوصی در ساری منتقل شد.

هاشمی در حال حاضر در کما به سر می‌برد و خانواده این کشتی گیر خواستار دعای مردم برای سلامتی فرزند خود شدند.

دبیر هیات کشتی مازندران و سید مراد محمدی پیشکسوت کشتی ایران و مازندران نیز در بیمارستان محل بستری این کشتی گیر حاضر شدند.

منبع: ایسنا