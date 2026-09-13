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شکار بزرگ در کرکوک؛ سرکرده داعش به دام افتاد

«ابو ساهر»، یکی از برجسته‌ترین رهبران داعش در کرکوک به عنوان یک هدف با ارزش برای سرویس‌های امنیتی طبقه‌بندی شده نیروهای اطلاعات نظامی عراق به دام پلیس افتاد.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۰۷
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بازداشت سرکرده داعش

به گزارش تابناک؛ در یک عملیات پیشگیرانه و کیفی، نیرو‌های اطلاعات نظامی عراق «ابو ساهر»، یکی از برجسته‌ترین رهبران داعش در کرکوک را که به عنوان یک هدف با ارزش برای سرویس‌های امنیتی طبقه‌بندی شده بود، دستگیر کردند.

به گزارش بغداد الیوم، این عنصر تروریستی در ناحیه «یایچی» در کرکوک و بر اساس ماده ۴/۱ قانون مبارزه با تروریسم بازداشت شد. نیرو‌های امنیتی پس از شناسایی محل اختفای وی، موفق به دستگیری او شدند.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، ابوساهر پیش‌تر چندین مسئولیت را در ساختار موسوم به «ولایت عراق» داعش بر عهده داشته که از جمله آن می‌توان به فعالیت در «فرقه الیرموک» و «دیوان خدمات» در استان الانبار اشاره کرد.

منبع: ایسنا

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ابوساهر داعش تروریسم استان الانبار کرکوک
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