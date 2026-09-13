شهباز شریف حملات به عربستان را محکوم کرد

نخست‌وزیر پاکستان در گفت‌وگوی تلفنی با ولیعهد عربستان سعودی، ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و وضعیت یمن، بر تعهد دولت و ارتش پاکستان برای تلاش در جهت تنش‌زدایی و استقرار صلح پایدار در منطقه تأکید کرد.

به گزارش تابناک؛ از روابط عمومی دفتر نخست وزیری پاکستان در اسلام‌آباد، شهباز شریف امروز با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی گفت وگوی تلفنی انجام داد.

وی آنچه را که حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی و اقتصادی عربستان سعودی خواند، محکوم و با این کشور ابراز همبستگی کرد.

شهباز شریف افزود که وی به همراه وزیر امور خارجه و فرمانده ارتش پاکستان به تلاش‌های خود برای کاهش تنش‌ها و برقراری صلح در منطقه ادامه خواهند داد.

محمد بن سلمان نیز از پاکستان به خاطر حمایت از عربستان و همچنین تلاش‌هایش برای صلح و ثبات در منطقه قدردانی کرد.

سران دو کشور توافق کردند که به تماس‌های نزدیک خود ادامه دهند.

منبع: ایرنا