کشف ۱۵ تن برنج احتکار شده در این شهر

به گزارش تابناک؛ سرهنگ شریف رحیمی اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با احتکار کالا و پس از هماهنگی قضایی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همراهی نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت از چندین انبار و کارخانه برنجکوبی بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، ۱۵ تن برنج ایرانی احتکار شده از یک انبار در حاشیه شهرستان کشف شد که کارشناسان ارزش آن را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی لاهیجان ادامه داد: در این رابطه یک متهم ۳۶ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

منبع: ایرنا