نخستین دربی زنان مجهز به VAR شد
به گزارش تابناک؛ نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان ایران از ۲۷ شهریور آغاز میشود و طبق قرعهکشی انجامشده نخستین داربی تاریخ فوتبال باشگاهی زنان بین استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم برگزار خواهد شد.
در فصل جدید ۱۰ تیم خاتون بم، گلگهر سیرجان، ایستا البرز، ملوان بندرانزلی، سپاهان اصفهان، پالایش گاز ایلام، پرسپولیس تهران، آوا تهران، وارش نوشهر و استقلال تهران حضور دارند.
بر اساس قرعهکشی پرسپولیس و استقلال در هفته پنجم به مصاف هم میروند و بازی برگشت دو تیم نیز در هفته چهاردهم برگزار خواهد شد. دیدار رفت به میزبانی پرسپولیس و مسابقه برگشت به میزبانی استقلال انجام میشود.
همچنین داربی کرمان میان گلگهر سیرجان و خاتون بم در هفتههای چهارم و سیزدهم برگزار خواهد شد.
استفاده از VAR در داربی کرمان بین گلگهر و خاتون بم
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره استفاده از فناوری کمکداور ویدیویی در مسابقات حساس این رقابتها گفت: در جلسهای که با دوستانمان در کمیته داوران فدراسیون فوتبال داشتیم به این نتیجه رسیدیم که با توجه به مجوزی که از فیفا گرفته شده از VAR در داربی تهران بین پرسپولیس و استقلال استفاده کنیم.
وی افزود: امیدواریم از VAR در داربی کرمان بین گلگهر و خاتون بم هم استفاده خواهد شد. این کار بسیار خوبی است. همانطور که برای نخستینبار در داربی تهران آقایان از این فناوری استفاده کردیم در داربی تهران زنان هم این کار را انجام میدهیم.
رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: امیدواریم در آینده فوتبال زنان حداقل در بازیهای حساس با استفاده از VAR دنبال شود.
منبع: سایت فدراسیون فوتبال