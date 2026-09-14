نامزدهای دبیرکلی سازمان ملل؛ چه کسی «غیرممکنترین شغل روی زمین» را میخواهد؟
به گزارش تابناک، سایت تحلیلی «میدل ایست آی» در مقالهای به بررسی نامزدهای دبیر کلی سازمان ملل پرداخته و شانس هر نامزد برای قرار گرفتن در این سمت را مورد ارزیابی قرار داده است.
در آوریل ۱۹۵۳، تریگوه لی، دبیرکل نروژی سازمان ملل، در فرودگاه آیدلویلد نیویورک به استقبال جانشین خود رفت. او با خوشآمدگویی به دیپلمات سوئدی گفت: «داگ هامرشولد، به غیرممکنترین شغل روی این زمین خوش آمدی.»
هفت دهه بعد، سازمان ملل در آستانه انتخاب جانشین دبیرکل کنونی، آنتونیو گوترش، برای آنچه بسیاری آن را یکی از دشوارترین نقشها در صحنه جهانی میدانند، قرار دارد. هر دوره پنج سال است و معمولاً برای دوره دوم قابل تمدید است.
انتظار میرود دارنده بعدی این سمت از آمریکای لاتین باشد، با توجه به چرخش این پست بین قارهها (آخرین نفر خاویر پرز د کوئیار از پرو بود که در سال ۱۹۹۲ از سمت خود کنار رفت). همچنین فشار غیررسمی و دیرینهای وجود دارد که سازمان ملل برای اولین بار در ۸۰ سال تاریخ خود یک زن را منصوب کند.
هر کسی که برنده شود، رهبری سازمانی را بر عهده میگیرد که از جهات متعدد تحت فشار است. واشنگتن، بزرگترین کمککننده به سازمان ملل، بودجه اختیاری را کاهش داده و از سازمان جهانی بهداشت (WHO) خارج شده است. در جای دیگر، فشارهای مالی وخیمتر و سهم پرداختنشده کشورهای عضو، بحران نقدینگی جاری را عمیقتر کرده است.
در دوران گوترش، شورای امنیت سازمان ملل نتوانسته است نسلکشی در غزه و سودان یا جنگ روسیه علیه اوکراین را متوقف یا از آن جلوگیری کند. علاوه بر این، آمریکا مرتکب آنچه بسیاری نقض منشور میدانند شده است، از جمله ربودن و بازداشت نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، و جنگ مشترکش با اسرائیل علیه ایران.
هشت نامزد هر کدام دستور کار خود را دارند، اما مسائل مشترکی ظهور کرده است، از جمله اینکه سازمان ملل باید فعالتر برای جلوگیری از بحرانهای بالقوه عمل کند؛ نیاز به سازمانی کارآمدتر؛ کاهش وظایف همپوشان؛ فراهم کردن فرصت بیشتر برای کشورهای کوچکتر برای رهایی از بار بدهیهایشان؛ و تأثیر هوش مصنوعی و سایر فناوریها بر جهان.
بحثها و لابیها پیش از مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA) که اواخر این ماه آغاز میشود و انتصاب دبیرکل بعدی سازمان ملل که در ۱ ژانویه به دفتر خود وارد میشود، ادامه خواهد یافت.
انتخابات سازمان ملل چگونه کار میکند؟
این فرآیند در اواخر نوامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، زمانی که روسای مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل رسماً نامزد را دعوت کردند و نامزدها شروع به اعلام برنامه خود کردند.
بر اساس منشور سازمان ملل، شورای امنیت ۱۵ عضوی رسماً یک نامزد را به مجمع عمومی ۱۹۳ عضوی برای بحث و تصویب توصیه میکند -، اما معمولاً فقط برای تأیید نهایی است.
تمرکز رقابت بر شورای امنیت است، جایی که یک نامزد موفق ابتدا نیاز به حمایت ۹ عضو از ۱۵ عضو دارد، از جمله مهمتر از همه، عدم مخالفت پنج عضو دائم دارای حق وتو - آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین.
شورا ابتدا نظرسنجیهای «نی» ناشناس، غیررسمی و غیرالزامآور را برای سنجش نظر اعضای خود برگزار میکند. در این نظرسنجیها، سفیران بهصورت خصوصی به هر نامزد رأی میدهند، از «تشویق» (مثبت) تا «نظر ندارم» (بیطرف) تا «دلسرد» (منفی).
در ابتدا، همه اعضا از برگههای رأی یکسان و بدون علامت استفاده میکنند. اگر پس از چند نظرسنجی یک پیشتاز واضح ظهور نکند، اعضای دائم از کاغذ با رنگ متفاوت از ۱۰ عضو انتخابی استفاده میکنند، که به شورا امکان میدهد ببیند آیا یک دارنده حق وتو به نامزد خاصی اعتراض دارد یا خیر، بدون اینکه بداند کدام کشور. چنین دلسردی عملاً به شانس یک امیدوار پایان میدهد.
در انتخابات کنونی، دو نظرسنجی «نی» برگزار شده است: برگههای رأی رنگی پیشبینی شده، اما هنوز استفاده نشده است.
در زمان انتشار، کارولین رودریگز-بیرکت از گویان پس از دومین نظرسنجی «نی» پیش افتاده است، جلوتر از ربکا گرینسپن از کاستاریکا و رافائل ماریانو گروسی از آرژانتین.
کارولین رودریگز-بیرکت (گویان)
او کیست؟ کارولین رودریگز-بیرکت، سفیر گویان در سازمان ملل و وزیر سابق امور خارجه و امور بومی، کشورش را در شورای امنیت سازمان ملل در سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۵ نمایندگی کرد. توسط گویان نامزد شد و جامعه کارائیب (کاریکوم) رسماً در ژوئیه او را تأیید کرد.
پلتفرم او چیست؟ در بیانیه چشمانداز رسمی خود، رودریگز-بیرکت خود را به عنوان نامزدی «اصولی و عملگرا» برای کشورهای کوچک معرفی کرده است، متعهد به برخورد برابر با مسئولیتهای صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر سازمان ملل.
در مورد صلح و امنیت، او گفته است که دبیرکلی خواهد بود که مایل است از «مساعی جمیله» نقش خود فعالانهتر استفاده کند و ماده ۹۹ منشور سازمان ملل را برای آوردن تهدیدات علیه صلح و امنیت بینالمللی به شورای امنیت فراخواند.
رودریگز-بیرکت همچنین اشاره کرده است که تنها ۱۸ درصد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در مسیر درست قرار دارند و خواستار اصلاح قوانین مالی بینالمللی در کنار مشارکتهای عمیقتر با بخش خصوصی شده است. او از تلاش کارآمدی UN۸۰ دبیرخانه حمایت کرده، اما نسبت به کاهشهایی که ممکن است خدمات میدانی برای جمعیتهای آسیبپذیر را تخلیه کند، هشدار داده است.
شانس او چقدر است؟ رودریگز-بیرکت مورد علاقه کنونی است و در نظرسنجی «نی» شورا پیشتاز است، و در دور اوت با هشت رأی «تشویق» در برابر سه «دلسرد» و چهار «نظر ندارم» صدرنشین شد.
ربکا گرینسپن (کاستاریکا)
او کیست؟ گفته است که فوراً دفتر دبیرکل را بازسازی میکند تا نقش میانجیگری آن را برجسته کند و آن را به عنوان میانجی قابل اعتماد که از دیپلماسی محتاطانه بهتر استفاده میکند، تقویت کند. او همچنین میخواهد عملیات صلح سازمان ملل با گروههای منطقهای در میدان نزدیکتر کار کند.
گرینسپن میگوید سازمان ملل باید مسئولیتهای همپوشان را کاهش دهد و کارآمدتر باشد؛ از بودجه خود بهتر استفاده کند؛ بحرانها را سریعتر پیشبینی و پاسخ دهد، از جمله از طریق فناوری و هوش مصنوعی؛ و پاسخگوتر باشد، با انتصابهایی بر اساس شایستگی و عدم تحمل صفر برای تخلف.
در مورد توسعه، گرینسپن خواهان شرایط وامگیری عادلانهتر برای کشورهای فقیرتر است، از جمله پایان بازپرداخت بدهیهایی که پول مورد نیاز برای خدمات ضروری را مصرف میکند.
شانس او چقدر است؟ گرینسپن در اولین نظرسنجی در ژوئیه با ۱۰ «تشویق» و یک «دلسرد» پیشتاز بود، اما متعاقباً شتاب خود را از دست داد و در نظرسنجی بعدی به هفت «تشویق» و چهار «دلسرد» سقوط کرد.
رافائل ماریانو گروسی (آرژانتین)
او کیست؟ رافائل ماریانو گروسی هفت سال است که مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA)، ناظر هستهای جهانی، بوده است. آرژانتین او را در اواخر نوامبر برای دبیرکلی سازمان ملل نامزد کرد.
پلتفرم او چیست؟ گروسی که چهار دهه سابقه دیپلماسی دارد، خود را مستقل معرفی کرده و شخصاً کمپین خود را تأمین مالی میکند و خود را به عنوان کسی که به حمایت حامیان متکی نیست، معرفی میکند.
در حالی که چندین رقیب او متعهد به معرفی اصلاحات نهادی گسترده شدهاند، گروسی خود را به عنوان میانجیای در میدان معرفی میکند که اعتبار سازمان ملل را از طریق دیپلماسی مستقیم و تحقق بهتر تعهدات موجود بازمیگرداند.
در بیانیه چشمانداز خود، گروسی استدلال میکند که سازمان ملل به لفاظی کمتر، نتایج ملموستر و حفاظت از ارزشهای بنیانگذار خود نیاز دارد. او پنج اولویت را تعیین میکند: صلح و امنیت؛ توسعه از طریق مشارکتها؛ حضور حقوق بشر در میدان؛ مدیریت و تجدید نهادی؛ و «چندجانبهگرایی عملگرا» که همه طرفها را درگیر میکند. او میگوید: «جهان هنوز به سازمان ملل نیاز دارد. اما باید سازمان مللی باشد که کار میکند.»
مانند رودریگز-بیرکت، گروسی بر این نکته تأکید میکند که اهداف توسعه پایدار محقق نمیشوند و پیشنهاد تعامل عمیقتر با بخش خصوصی و جامعه علمی را میدهد.
او همچنین میخواهد مأموریتهای همپوشان سازمان ملل حذف شوند؛ عملیات سازمان ملل بیشتر دیجیتالی شوند؛ و اندازه و منابع ادارات بر اساس اولویتهای تأمینشده و توافقشده تعیین شوند، نه اینکه از مأموریتها و بودجههایی که در ابتدا آنها را توجیه میکرد، بیشتر دوام بیاورند.
اما گروسی کمتر به سیاست آب و هوا اشاره میکند، که توجه به آن را در بحثهای انرژی و قدرت هستهای ادغام کند.
شانس او چقدر است؟ گروسی در نظرسنجیهای «نی» شورای امنیت سازمان ملل عملکرد قوی داشته است و در دور اوت با هفت رأی «تشویق» برای مقام دوم مساوی شد، اگرچه شش رأی «دلسرد» نیز دریافت کرد، که نشان میدهد او با مخالفت بیشتری نسبت به نزدیکترین رقبای خود روبهرو است.
کمپین او همچنین در هفتههای اخیر در فشار آرژانتین برای بازگشایی مذاکرات حاکمیت بر جزایر فالکلند گرفتار شده است. به عنوان یکی از اعضای دائم، لندن از نظر تئوری میتواند نامزدی او را وتو کند، اگرچه گفته است که فقط بر «شایستگی نامزدها» متمرکز است.
ماریا فرناندا اسپینوزا (اکوادور)
او کیست؟ ماریا فرناندا اسپینوزا دیپلماتی اکوادوری است که در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ به عنوان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل خدمت کرد و تنها چهارمین زن و اولین نفر از آمریکای لاتین و کارائیب بود. او همچنین دو بار وزیر امور خارجه اکوادور و اولین وزیر دفاع زن کشور بود. او نسبتاً دیر در مه، پس از نامزدی توسط آنتیگوا و باربودا، وارد رقابت شد.
پلتفرم او چیست؟ در بیانیه چشمانداز خود، اسپینوزا میگوید که «شکاف بین آنچه سازمان ملل وعده میدهد و آنچه گفته میشود تحویل میدهد، بسیار گسترده شده است». او برنامه خود را حول پنج «ستون تحول» سازماندهی میکند: صلح و امنیت؛ توسعه؛ انرژی و تحول دیجیتال؛ بهبود توانایی سازمان ملل برای تحویل نتایج؛ و تأمین منابع لازم برای انجام کار خود.
پیشنهاد امضای او یک «مرکز پیشگیری و اقدام زودهنگام» است که مستقیماً به دبیرکل گزارش میدهد و قابلیتهای تحلیل ریسک و هشدار زودهنگام سازمان ملل را که در حال حاضر در سراسر ادارات پراکنده است، ترکیب میکند تا بحرانها قبل از تشدید شناسایی شوند. اسپینوزا میگوید این مرکز از منابع موجود استفاده خواهد کرد نه اینکه لایه دیگری از بوروکراسی ایجاد کند.
در مورد توسعه، اسپینوزا استدلال میکند که راهحلها «نمیتوانند از نیویورک طراحی یا تحویل شوند» و باید در عوض محلی رهبری و ملی شوند. او بدهی را «یک محدودیت ساختاری برای توسعه» توصیف میکند و خواهان یک سیستم مالی بینالمللی است که به کشورهای فقیرتر اجازه دهد پس از انجام تعهدات بدهی، بیشتر در بهداشت، آموزش و توسعه سرمایهگذاری کنند.
اسپینوزا همچنین میخواهد سازمان ملل یک انجمن بیطرف باشد که قدرتهای رقیب بتوانند در مورد فناوری مذاکره کنند، و پیشنهاد «گفتگوی دبیرکل در مورد فناوریهای نوظهور» را برای توسعه تدابیر حفاظتی مشترک در هوش مصنوعی و سایر فناوریهای نوظهور ارائه میدهد.
شانس او چقدر است؟ حمایت از اسپینوزا محدود بوده است، با تنها چهار رأی «تشویق» در نظرسنجی اوت، که او را بسیار کمتر از آستانه نه رها میکند.
اما به نفع او، او تعداد بالایی از آرای «نظر ندارم» (هشت در اوت) داشت، که نشان میدهد او با مخالفت صریح کمتری نسبت به چندین نامزد بالاتر از خود روبهرو است و به او شانس خارجی میدهد.
چالش اسپینوزا در هفتههای پیش رو تبدیل کسانی است که در مورد او مردد هستند به «تشویق» اگر میخواهد در رقابت بماند.
میشل باچله (شیلی)
او کیست؟ میشل باچله دو بار رئیسجمهور چپگرای سابق شیلی (۲۰۰۶-۲۰۱۰، ۲۰۱۴-۲۰۱۸) بود که در دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه بازداشت، شکنجه و تبعید شد.
او از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خدمت کرد و در فوریه ۲۰۲۶ به طور مشترک توسط شیلی، برزیل و مکزیک نامزد شد. نامزدی او علیرغم اینکه دولت راستگرای جدید شیلی در مارس حمایت خود را پس گرفت، ادامه یافت و همچنان از حمایت قدرتهای بزرگ آمریکای لاتین برازیلیا و مکزیکوسیتی برخوردار است.
پلتفرم او چیست؟ باچله خود را به عنوان مدیری اثباتشده معرفی کرده که میتواند سازمان ملل را «با منابع موجود» لاغرتر و مؤثرتر کند و در عین حال رویکرد آن به مداخله زودهنگام را تقویت کند.
بیانیه چشمانداز رسمی او حول چهار ایده ساخته شده است: اصلاح بوروکراسی داخلی سازمان ملل؛ اتصال مجدد سازمان ملل با مردم عادی؛ تأیید مجدد اصول بنیانگذار آن؛ و طراحی پاسخهای آیندهنگر به بحرانهای جدید.
باچله میخواهد سازمان ملل رویکرد پیشگیرانهتری اتخاذ کند، با کارکنان بیشتر در میدان در مناطق بحرانی تحت یک وزارت امور سیاسی و صلحسازی و واحد پشتیبانی میانجیگری تقویتشده، به جای صدور بیانیه از نیویورک.
در مورد توسعه، باچله از مقابله با «بحران سهگانه سیارهای» تغییرات آب و هوایی، از دست دادن تنوع زیستی و آلودگی از طریق اصلاحات مالی و تخفیف بدهی هدفمند برای کشورهای جزیرهای کوچک، کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و کشورهای کمتر توسعهیافته صحبت کرده است. او همچنین میخواهد زنان به طور سیستماتیک بیشتر در صلحسازی و تصمیمگیری مشارکت داشته باشند.
شانس او چقدر است؟ باچله که یک مورد علاقه اولیه بود، در نظرسنجیهای «نی» به شدت سقوط کرد و در دور اوت تنها دو رأی «تشویق» و شش رأی «دلسرد» دریافت کرد، علیرغم پروفایل بالای او.
ماکی سال (سنگال)
او کیست؟ ماکی سال، رئیسجمهور سنگال از ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴، نامزدی رسمی او توسط بوروندی در مارس، زمانی که ریاست دورهای اتحادیه آفریقا را بر عهده داشت، باعث سردرگمی شد. این سازمان متعاقباً از تأیید نامزدی سال خودداری کرد.
پلتفرم او چیست؟ سال سابقه خود در آفریقا را محور پیشنهاد خود قرار داده است و تحت «بنر برای چندجانبهگرایی تجدیدشده و فراگیر»، با شعار «آفریقا در قلب، جهان در دید» مبارزه انتخاباتی میکند.
او سه اولویت برای ۱۰۰ روز اول خود تعیین کرده است: تقویت کار پیشگیری از درگیری سازمان ملل؛ بازبینی ساختارها و ماموریتهای آن برای بهبود اثربخشی و حاکمیت مالی؛ و قرار دادن حقوق بشر و توسعه در مرکز.
در مورد مالی توسعه، سال استدلال میکند که کشورهای فقیرتر با هزینههای وامگیری روبهرو هستند که به طور نامتناسبی با بحرانهایی که کمترین نقش را در ایجاد آنها داشتند، متناسب نیست و خواهان بازسازی نحوه تمرکز ثروت و قدرت رأی در میان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است.
او صلح و توسعه را جداییناپذیر میداند و استدلال میکند که یک کشور نمیتواند تنها از طریق اقدامات امنیتی تثبیت شود اگر نارضایتیهای اقتصادی زیربنایی آن پاسخ داده نشوند.
شانس او چقدر است؟ اعداد رأی سال ثابت است و در ژوئیه و اوت یکسان نظرسنجی شده است؛ و در حالی که او با تأیید باسیرو دیومای فایه، رئیسجمهور سنگال و رقیب سابق، تقویت شده است، عدم تأیید رسمی اتحادیه آفریقا و ظهور اولارا اوتونو از اوگاندا، نامزد آفریقایی دیگر، کمکی نکرده است.
هر دو نامزد همچنین با همان بادهای مخالف مبارزه میکنند: انتظار غیررسمی که دبیرکل بعدی از آمریکای لاتین خواهد بود، و اجماع که سازمان ملل باید سرانجام اولین دبیرکل زن خود را داشته باشد.
اولارا اوتونو (اوگاندا)
او کیست؟ اولارا اوتونو دیپلمات کهنهکار اوگاندایی با بیش از چهار دهه تجربه دیپلماتیک است. او به عنوان سفیر اوگاندا در سازمان ملل و وزیر امور خارجه خدمت کرده، ریاست دورهای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده داشته و از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ معاون دبیرکل و نماینده ویژه سازمان ملل برای کودکان و درگیریهای مسلحانه بوده است.
پلتفرم او چیست؟ بیانیه چشمانداز اوتونو نامزدی او را به عنوان آغاز «عصر امید و ایمان» برای سازمان ملل معرفی میکند، بازگرداندن مأموریت بنیانگذار آن برای «جلوگیری از بلای جنگ» در لحظهای که به گفته او، مأموریت آن نادیده گرفته شده است.
او قول میدهد در روز اول، درگیریهای اوکراین، غزه، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان و ایران را در اولویت قرار دهد و هر کدام را از طریق یک کنفرانس اختصاصی و چارچوب منطقهای پاسخ دهد.
اوتونو میخواهد خود اعضای سازمان ملل بازسازی سازمان ملل را هدایت کنند، نه اینکه توسط دبیرخانه تحمیل شود، با هدف «انسجام و پاسخگویی» برای کاهش تکرار بدون تضعیف مشروعیت آن.
اوتونو استدلال میکند که سازمان ملل همچنین باید یک آژانس اختصاصی برای نظارت بر حاکمیت هوش مصنوعی داشته باشد و از فناوری دیجیتال برای مبارزه با فقر استفاده کند. اقدام در مورد آب و هوا باید «بدون قربانی کردن رفاه اقتصادی» یا امنیت انرژی دنبال شود.
شانس او چقدر است؟ اوگاندا اوتونو را در ژوئیه با حمایت شخصی یووری موسیوینی، رئیسجمهور و رقیب سیاسی سابق، نامزد کرد و بزرگترین دستاورد را بین دو نظرسنجی «نی» شورای امنیت سازمان ملل ثبت کرد و آرای «تشویق» خود را دو برابر کرد.
اما در حالی که او در این مرحله شانس قویتری از ماکی سال دارد، با همان چالشهای ذاتی عدم بودن یک نامزد زن از آمریکای لاتین روبهرو است.
ایوانه آ-باکی (اکوادور)
او کیست؟ ایوانه آ-باکی که توسط تونگا نامزد شده، دیپلمات اکوادوری و وزیر سابق تجارت خارجی با تبار لبنانی است که در نوجوانی به لبنان نقل مکان کرد. روایت شخصی او در کمپین او برجسته است: او میگوید تعهد مادامالعمرش به حل مناقشه با زندگی در بیروت با خانوادهاش در حالی که کنسول افتخاری اکوادور در طول بمباران اسرائیل بر شهر در دهه ۱۹۸۰ بود، الهام گرفته شد. آ-باکی در طول مذاکراتی که به توافق صلح ۱۹۹۸ با پرو منجر شد، به ریاستجمهوری اکوادور مشاوره داد.
پلتفرم او چیست؟ در بیانیه چشمانداز خود، آ-باکی پیشگیری از مناقشه را به عنوان یک ضرورت اقتصادی معرفی میکند و به برآوردی اشاره میکند که خشونت حدود ۱۳.۶ تریلیون دلار برای اقتصاد جهانی هزینه دارد.
او پیشنهاد اعمال «روش تضمینکننده» میانجیگری را میدهد، جایی که یک گروه کوچک از کشورهای مورد قبول متقابل مذاکرات را همراهی میکنند و به تضمین هرگونه توافق نهایی کمک میکنند؛ و اجرای قطعنامه ۲۷۱۹، که اجازه میدهد کمکهای سازمان ملل عملیات صلح به رهبری اتحادیه آفریقا را تأمین مالی کند.
آ-باکی همچنین خواهان اصلاح شورای امنیت است، از جمله نمایندگی دائم برای مناطقی که به گفته او به صورت تاریخی حذف شدهاند، از جمله آفریقا، آمریکای لاتین و کارائیب، و کشورهای دارای حق وتو کنونی را «فاتحان جنگی که چهار نسل پیش پایان یافت» توصیف میکند.
او همچنین اتلاف ساختاری در سازمان ملل را نقد میکند و به حدود ۲۷۰۰۰ جلسهای که هر سال با هزینه حدود ۳۶۰ میلیون دلار برگزار میشود اشاره میکند. در عوض، او خواهان ماموریتهایی است که منقضی شوند مگر اینکه فعالانه تمدید شوند.
شانس او چقدر است؟ آ-باکی تنها چهار روز قبل از دومین نظرسنجی «نی» شورای امنیت و یک روز قبل از ارائه نامزدی خود به کشورهای عضو وارد رقابت شد.
او هیچ رأی «تشویق»، هشت رأی «دلسرد» و هفت رأی «نظر ندارم» در نظرسنجی اوت دریافت کرد - ضعیفترین نتیجه هر نامزد - که او را با زمینی احتمالاً غیرقابل عبور برای جبران باقی میگذارد.
از آنجا که نظرسنجی از برگههای رأی یکسان برای اعضای دائم و انتخابی شورا استفاده کرد، مشخص نیست که آیا هیچ یک از پنج عضو دائم دارای حق وتو با نامزدی او مخالفت کردهاند یا چرا اعضای فردی علیه او رأی دادهاند.