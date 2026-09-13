پزشکیان: اجلاس بریکس برای ایران پربار بود
رئیسجمهور در بازگشت از هند و در جمعبندی حضور خود در اجلاس بریکس، دستاوردهای این سفر را در دو سطح همکاریهای دستهجمعی و تعاملات دوجانبه، مثبت و موفقیتآمیز ارزیابی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۹۴| |
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به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان ۲۲ شهریور در جمع خبرنگاران ایرانی که رئیسجمهوری را در این سفر همراهی میکردند جمعبندی از این اجلاس دوروزه و دیدارهای دوحانبه و عمومی داشت.
وی اجلاس را پربار دانست و اظهار امیدواری کرد که تفاهمات سیاسی و افتصادی که درباره آنها گفتوگو شد در آینده به بهترین شکل پیش رود.
منبع: ایسنا
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