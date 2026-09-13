En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

پزشکیان: اجلاس بریکس برای ایران پربار بود

رئیس‌جمهور در بازگشت از هند و در جمع‌بندی حضور خود در اجلاس بریکس، دستاوردهای این سفر را در دو سطح همکاری‌های دسته‌جمعی و تعاملات دوجانبه، مثبت و موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۹۴
| |
641 بازدید

پزشکیان: اجلاس بریکس برای ایران پربار بود

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان ۲۲ شهریور در جمع خبرنگاران ایرانی که رئیس‌جمهوری را در این سفر همراهی می‌کردند جمع‌بندی از این اجلاس دوروزه و دیدار‌های دوحانبه و عمومی داشت.

وی اجلاس را پربار دانست و اظهار امیدواری کرد که تفاهمات سیاسی و افتصادی که درباره آنها گفت‌و‌گو شد در آینده به بهترین شکل پیش رود.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان اجلاس بریکس هند
کوثری: طرح خروج از NPT به گوشمان هم نخورده است! / احمدی: در این ارتباط چیزی اعلام نشده
از مش‌حسن تا حاج کاظم؛ بازیگرانی که نقش‌هایشان از سینما جلو زدند/ مروری بر ماندگارترین نقش‌های سینمای ایران
عکس: تبریک خیابانی برای شغل جدید همسر!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار شخصیت‌های دینی هند با عراقچی در بریکس
تأکید پزشکیان بر نقش بریکس در دفاع از حاکمیت ملی
پوتین: بریکس ۴۹ درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارد
پزشکیان: ایران هیچ‌گاه متجاوز نبوده است
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۵ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۱ نظر)
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۱۰۸ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۶۷ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۶ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۳ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۵ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۵۳ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005qh0
tabnak.ir/005qh0