پزشکیان: اجلاس بریکس برای ایران پربار بود

رئیس‌جمهور در بازگشت از هند و در جمع‌بندی حضور خود در اجلاس بریکس، دستاوردهای این سفر را در دو سطح همکاری‌های دسته‌جمعی و تعاملات دوجانبه، مثبت و موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان ۲۲ شهریور در جمع خبرنگاران ایرانی که رئیس‌جمهوری را در این سفر همراهی می‌کردند جمع‌بندی از این اجلاس دوروزه و دیدار‌های دوحانبه و عمومی داشت.

وی اجلاس را پربار دانست و اظهار امیدواری کرد که تفاهمات سیاسی و افتصادی که درباره آنها گفت‌و‌گو شد در آینده به بهترین شکل پیش رود.

منبع: ایسنا