قیمت خودرو در یک روز ۱۶۰ میلیون جهش کرد/ تارا به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون رسید!

وعده‌های اصلاح قیمت بازار خودرو بار دیگر بر باد رفت؛ در حالی که انتظار می‌رفت روند نزولی ادامه یابد، فشار نوسانات ارزی و انتظارات تورمی دوباره قیمت‌ها را به مسیر صعودی کشاند که رشد ۱۶۰ میلیون تومانی تارا در یک روز، تنها نمونه‌ای از این جهش است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، بازار خودرو در هفته جاری، برخلاف روند نزولی و انتظار اصلاح قیمت بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت و بخش قابل‌توجهی از خودرو‌های داخلی با رشد قیمت مواجه شدند. بررسی دقیق قیمت‌های امروز نشان می‌دهد که فشار ناشی از نوسانات ارزی و افزایش انتظارات تورمی بار دیگر به‌عنوان موتور محرک اصلی بازار خودرو ظاهر شده است.

اگرچه جهت کلی بازار در معاملات امروز افزایشی بوده است، اما یک نکته مهم در داده‌ها به چشم می‌خورد: رفتار قیمت‌ها در مدل‌های مختلف یکدست نیست؛ برای مثال برخی خودرو‌ها رشد‌های چشمگیر تا ۱۶۰ میلیون تومان داشته‌اند، درحالی که مدل‌هایی نیز کاهش‌های محدود قیمت را تجربه کرده‌اند که این ناهمگونی نشان می‌دهد بازار همچنان در حالت نوسانی و شکننده قرار دارد .

قیمت خودرو در بازار امروز ...

در گروه ایران‌خودرو، تارا اتوماتیک V ۴ با رشد جهشی ۱۶۰ میلیون تومانی به قیمت ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده و بیشترین افزایش قیمت را در میان محصولات این گروه ثبت کرده است.

تارا اتوماتیکV ۴ با۱۶۰ میلیون افزایش قیمت به ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ رسید درحالی که تارا اتوماتیک توربو بدون تغییر قیمت روی قیمت ۳،۵۵۳،۰۰۰،۰۰۰ ایستاد همچنین تارا دستی با ۲۰میلیون تومان افزایش قیمت در قیمت ۲،۲۹۵،۰۰۰،۰۰۰ معامله شد همچنین دنا پلاس اتوماتیک با ۲۱ میلیون افزایش قیمت به ۳،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان رسید .

اما دنا پلاس۱۷ میلیون ریزش قیمتی داشت و به ۲،۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون تومان رسید همچنین دنا پلاس رینگ فولادی با ۳ میلیون تومان کاهش داشت ازسویی دیگر پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش۱۵ میلیون تومانی به رقم ۲،۸۴۹،۰۰۰،۰۰۰ رسید اما پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک ۲،۱۵۷،۰۰۰،۰۰۰ و پژو ۲۰۷ برقی هم در محدوده قیمتی ۲،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ و پژو ۲۰۷ پانوراما هم به ۲،۳۹۵،۰۰۰،۰۰۰ رسید. البته پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با کاهش ۱۰ میلیون تومانی به ۳،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان رسید و ری‌را به ۴،۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون تومان رسید.

اما نکته مهم اختلاف بین تیپ‌های مختلف دنا است؛ جایی که دنا پلاس اتوماتیک ۲۱ میلیون تومان رشد کرده، اما دنا پلاس MT ۶ با افت ۱۷ میلیون تومانی روبه‌رو بوده است که این الگو نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری در بازار خودرو بیش از آنکه تابع یک منطق واحد باشد، تحت تأثیر نوسانات مقطعی و تقاضای لحظه‌ای خریداران است.

اما در بازار سایپا امروز نیز شاهد روند افزایشی قیمتی بودیم به طوری که شاهین G با رشد ۳۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک G نیز با همین میزان افزایش به ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسیده‌است.

برای مثال شاهین با افزایش۳۰ میلیونی به ۲،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون رسید و شاهین اتوماتیک نیز با ۳۰ میلیون افزایش به ۲،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰ رسید همچنین شاهین اتوماتیک پلاس نیز بدون تغییر قیمت ۳،۱۲۳،۰۰۰،۰۰۰ قیمت خورد و کوییک نیز با رشد 13 میلیون تومانی به ۱،۳۹۵،۰۰۰،۰۰۰ رسید و ساینا با ۳ میلیون تومان افزایش قیمت به ۱،۴۰۶،۰۰۰،۰۰۰ رسید. همچنین اطلس جی با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به ۱،۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ رسید.

وعده اصلاح بازار به باد رفت؟



نکته مهم این است که برخلاف تصور ایجادشده در روز‌های قبل، بازار خودرو‌های اقتصادی نیز از موج افزایش قیمت در امان نمانده است. رشد خودرو‌هایی مانند کوییک و ساینا نشان می‌دهد که امواج تورمی حتی به ارزان‌ترین رده قیمتی بازار هم رسیده است؛ این موضوع به‌ویژه برای قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه که عمدتاً به همین خودرو‌ها تکیه دارند، نگران‌کننده است.

در بخش خودرو‌های مونتاژی نیز نشانه‌های افزایش قیمت به‌وضوح دیده می‌شود برای مثال تیگو ۸ پرو مکس ۱۴۰۵با ۳.۳درصد افزایش قیمت به ۹،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ رسید و آریزو ۶ با ۲.۳ درصد افزایش قیمت به ۵،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ و لوکانو L ۸ با درصد ۲.۹ درصد به ۱۰،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ رسید؛ این درحالی است که لوکانو L ۸ ۱۴۰۴ ۹،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ معامله می شود.

قیمت های بازار نشان می‌دهد که فشار ناشی از نوسانات ارزی و افزایش انتظارات تورمی بار دیگر به‌عنوان نیروی اصلی پیش‌برنده قیمت‌ها ظاهر شده است و رشد ۱۶۰ میلیون تومانی تارا اتوماتیک V ۴ در یک روز، بازتاب همین فشار تورمی است.

هیچ‌یک از گروه‌های ایران‌خودرو یا سایپا رفتار یکدستی نداشته‌اند. این ناهمگونی نشان می‌دهد که بازار خودرو در یک حالت «نوسان بی‌قاعده» قرار دارد و تعیین قیمت‌ها بیش از آنکه تابع منطق اقتصادی باشد، تحت تأثیر رفتار هیجانی معامله‌گران، سفته‌بازی و تقاضای کاذب است.