آخرین اخبار از اردوی تراکتور

به گزارش تابناک، اعضای تیم فوتبال تراکتور ایران که برای برگزاری دیدار مقابل شباب الاهلی امارات، دیروز (شنبه) از تهران عازم امارات شدند، در اردوی خود یک میهمان ویژه داشتند.

برانکو ایوانکوویچ، مربی کروات و چهره‌ای شناخته‌شده در فوتبال ایران که سابقه درخشانی در کشورمان دارد و اکنون به عنوان مدیر فنی تیم ملی امارات فعالیت می‌کند، با حضور در اردوی تراکتور در دبی، با سید حجت کریمی، مدیرعامل باشگاه، جواد نکونام، سرمربی تیم، و جمعی از بازیکنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در این دیدار با شجاع خلیل‌زاده، شاگرد قدیمی خود و همچنین بازیکنان کروات تراکتور گفت‌و‌گو داشت و برای تراکتور در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا آرزوی موفقیت کرد.

علیرضا بیرانوند به‌دلیل محرومیت، دو شب دیگر در چارچوب دروازه تراکتور مقابل شباب‌الاهلی حضور نخواهد داشت. بیرو در آخرین بازی آسیایی فصل گذشته تراکتور برابر همین تیم اخراج شد و حالا محرومیتش گریبانگیر بازی افتتاحیه آسیایی تی‌تی‌ها شده است.

جلسه هماهنگی دیدار تیم‌های شباب الاهلی امارات و تراکتور ایران، بعدازظهر امروز (یکشنبه - ۲۲ شهریور) در سالن جلسات ورزشگاه راشد دبی برگزار شد.

بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، تیم شباب الاهلی با لباس قرمز و تراکتور با لباس مشکی و زرد در این دیدار به میدان خواهند رفت.