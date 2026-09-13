هشدار امارات به نتانیاهو پیش از طوفانالاقصی
به گزارش تابناک؛ روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت گزارش داد که از امارات خواسته شده بود اطلاعات مربوط به هشدار محمد بن زاید، رئیس امارات به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اشغالگر درباره عملیاتی که شهید یحیی السنوار، رئیس جنبش حماس در نوار غزه برای پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ طراحی کرده بود را تکذیب کند؛ اما ابوظبی از این تکذیبیه خودداری کرد.
این روزنامه عنوان داشت که امارات تنها به پاسخهای دیپلماتیک بسنده کرد تا در اختلافات داخلی اسرائیل درگیر نشود و تأکید کرد که «اگر امارات واقعاً به نتانیاهو هشدار نداده بود، قطعاً این موضوع را تکذیب میکرد.»
این اطلاعات پس از یک تحقیق گسترده در روزنامه عبری «هاآرتص» منتشر میشود که فاش کرد بن زاید در روزهای پایانی سپتامبر ۲۰۲۳ تماس تلفنی ۴۵ دقیقهای با نتانیاهو برقرار کرد و در آن به او اطلاع داد که السنوار در حال آمادهسازی برای یک «رویداد مهم» است و درباره پیامدهای آن برای منطقه و «توافقهای آبراهام» هشدار داد.
بر اساس تحقیق هاآرتص که بر دهها منبع، ضبطها، اسناد و مکاتبات داخلی مبتنی است، بن زاید پیشنهاد کرد که راهحل اقتصادی برای نوار غزه پیدا شود و اوضاع در کرانه باختری آرام گردد؛ اما نتانیاهو این هشدار را با خونسردی دریافت کرد، این گزینه را بعید دانست و معتقد بود که ارزیابیها نشان میدهد «حماس قصد دارد تحرکی در کرانه باختری انجام دهد.»
این تحقیق اشاره کرد که بن زاید جزئیات این تماس را با رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، ویلیام برنز، در میان گذاشت و از پاسخ محتاطانه نتانیاهو ابراز شگفتی کرد؛ در همین حال، یکی از مشاوران رئیس امارات ابراز امیدواری کرد که نتانیاهو پیش از وقوع عملیات، این پیام را جدی بگیرد.
منبع: فارس