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والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶

شکست تیم ملی والیبال ایران مقابل ژاپن در فینال/ نایب قهرمانی در بازی یک طرفه

تیم ملی والیبال ایران در دیدار پایانی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ با قبول شکست مقابل ژاپن در سه ست پیاپی به نایب قهرمانی این دوره از مسابقات بسنده کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۸۷
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شکست تیم ملی والیبال ایران مقابل ژاپن در فینال/ نایب قهرمانی در بازی یک طرفه

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، تیم ملی والیبال ایران در فینال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ که به میزبانی ژاپن برگزار می‌شد، از ساعت ۱۴ امروز (یکشنبه) به مصاف ژاپن رفت و نتیجه را ۳ بر صفر واگذار کرد.

شاگردان روبرتو پیاتزا در سه ست پیاپی نتیجه را واگذار کردند که ست نخست ۲۵ بر ۲۱ خاتمه یافت، در ست دوم ۲۶ بر ۲۴ کار به اتمام رسید و ست پایانی هم با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود ژاپن شد تا سامورایی‌ها به قهرمانی دست پیدا کنند.

تیم ملی ایران در این دیدار با ترکیب محمد ولی‌زاده، عرشیا به‌نژاد، مرتضی شریفی، سید عیسی ناصری، علی حاجی‌پور، پوریا حسین خانزاده و محمدرضا حضرت‌پور به میدان رفت و بازی را آغاز کرد. ایلشن داوودی‌پور، محمدنیما باطنی، امین اسماعیل‌نژاد، علی حق‌پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ملی ایران در این دیدار بودند.

حاجی‌پور و نیشیدا امتیازآورترین بازیکنان میدان

علی حاجی‌پور و یوجی نیشیدا امتیازآورترین بازیکنان دیدار ایران و ژاپن در فینال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ شدند. علی حاجی‌پور و یوجی نیشیدا با کسب ۱۸ پوئن، به صورت مشترک امتیازآورترین بازیکن این دیدار شدند.

ایران سهمیه المپیک ۲۰۲۸ را نگرفت

پیروزی در این دیدار، سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را هم به دنبال داشت که در نهایت ایران موفق نشد از طریق این مسابقات به این سهمیه دست پیدا کند و ژاپن موفق به کسب این سهمیه شد.

شکست تیم ملی والیبال ایران مقابل ژاپن در فینال/ نایب قهرمانی در بازی یک طرفه

کره جنوبی سوم شد

تیم ملی والیبال کره جنوبی با شکست استرالیا به مقام سومی مردان آسیا ۲۰۲۶ دست یافت و سهمیه رقابت‌های جهانی ۲۰۲۷ گرفت.

کره‌ای‌ها در حالی به پیروزی رسیدند که تیم استرالیا در ست‎‌های اول و سوم این دیدار ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۲ فاتح میدان شد، اما در ست‌های دوم، چهارم و پنجم این کره جنوبی بود که به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۹ به پیروزی رسید تا ضمن سوم شدن در آسیا، سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی را هم کسب کند.

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تیم ملی والیبال روبرتو پیاتزا فدراسیون والیبال ژاپن المپیک ۲۰۲۸
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