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لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ

لاله مرزبان پس از دریافت جایزه بهترین بازیگر زن بخش «افق‌ها» در جشنواره ونیز برای فیلم «مراقب»، جایزه‌اش را به زنانی تقدیم کرد که به گفته او برای «کوچک‌ترین میزان آزادی، سنگین‌ترین هزینه‌ها» را پرداخته‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۸۲
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3379 بازدید
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لاله مرزبان و یک سؤال درباره آزادی
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ لاله مرزبان شب شنبه ۲۱ شهریور جایزه بهترین بازیگر زن بخش «افق‌ها»ی جشنواره ونیز را برای بازی در فیلم «مراقب» گرفت. این خبر را خیلی‌ها دیدند و طبیعتاً موفقیت یک بازیگر ایرانی در ونیز جای تبریک دارد. اما چیزی که بعد از دریافت جایزه بیشتر از خود جایزه دیده شد، حرف‌های مرزبان پشت تریبون بود.
 
او با بغض گفت می‌خواهد این جایزه را به زنانی تقدیم کند که برای «کوچک‌ترین میزان آزادی، سنگین‌ترین هزینه‌ها» را پرداخته‌اند. همین یک جمله کافی بود تا بحث‌های زیادی راه بیفتد.
 

زنان ایران که یک تصویر واحد ندارند

 
مشکل از همان‌جا شروع می‌شود که می‌گوییم «زنان ایران». این عبارت، میلیون‌ها آدم با زندگی‌ها و تجربه‌های کاملاً متفاوت را در خودش جا می‌دهد.
 
زن ایرانی می‌تواند پزشک باشد، استاد دانشگاه، کارمند، هنرمند، ورزشکار یا دانشجو، خانه دار و... می‌تواند محجبه باشد یا پوشش دیگری انتخاب کند. می‌تواند دغدغه اجتماعی داشته باشد یا تمام فکرش تأمین زندگی خانواده‌اش باشد. هیچ‌کدام از این‌ها تصویر «واقعی» زن ایرانی نیستند؛ همه‌شان بخشی از واقعیت‌اند.
 
حتی درباره آزادی پوشش هم نمی‌شود فقط از روی متن قانون قضاوت کرد. قانون حجاب هست، اما کافی است در خیابان‌های تهران یا هر شهر دیگری قدم بزنی تا ببینی زنان با پوشش‌های متفاوت در کنار هم زندگی می‌کنند. این تفاوت، خودش بخشی از جامعه امروز ایران است.
 

 زنانی که با موشکهای آمریکایی داغدار شدند

 
بحث فقط به آزادی و حقوق اجتماعی زنان محدود نمی‌شود. در همین ماه‌های اخیر، زنان دیگری هم با شکل متفاوتی از رنج روبه‌رو شده‌اند. مادرانی که در میناب و لامرد و شهرهای دیگر داغدار شدند. زنان جوانی که همسرانشان را پای دفاع از وطن از دست دادند یا عروس جوانی که دوهفته پیش قرار بود یکی از شیرین‌ترین شب‌های زندگی‌اش را جشن بگیرد اما موشک آمریکایی، آن شب را برای او به یک خاطره دردناک و تلخ و از دست دادن عزیزانش تبدیل کرد.
 
آیا این زنان بخشی از همان «زنان کشور» نیستند؟ وقتی قرار است یک جایزه به «زنان ایران» تقدیم شود، طبیعی است که انتظار داشته باشیم این تصویر، این بخش از واقعیت را هم در خودش داشته باشد.
 

 از فشار گفت، از تحریم دارو نه

 
مرزبان در سخنانش از فشار سنگینی که مردم ایران تحمل می‌کنند هم گفت. اما اگر قرار بود از این فشار حرف زده شود، تحریم های ظالمانه دارویی آمریکا هم می‌توانست بخشی از این روایت باشد.
 
سال‌هاست بیماران پروانه‌ای، بیماران سرطانی و هموفیلی و خانواده‌هایی که هزینه درمان برایشان به دغدغه اصلی زندگی تبدیل شده، با مشکل تأمین دارو و تجهیزات پزشکی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. قرار نیست همه مشکلات کشور به تحریم نسبت داده شود، اما نمی‌شود نقش محدودیت‌های خارجی در حوزه دارو را هم نادیده گرفت.
 
اگر قرار بود روی یک تریبون جهانی از فشار مردم ایران حرف زده شود، این بخش از زندگی آنها هم می‌توانست دیده شود.
 

 فیلمی که در قزل‌حصار فیلمبرداری شد

 
یک نکته دیگر هم درباره خود فیلم «مراقب» هست که به نظرم نمی‌شود از کنارش ساده گذشت. این فیلم در ایران ساخته شده و بخشی از آن در ندامتگاه قزل‌حصار فیلمبرداری شده؛ مجموعه‌ای که زیرمجموعه قوه قضاییه است. ساخت چنین فیلمی در یک مجموعه قضایی، بدون طی مراحل قانونی و گرفتن مجوزهای لازم امکان‌پذیر نیست. یعنی برای تولید این فیلم، علاوه بر گروه سازنده، بخش‌هایی از ساختار رسمی کشور هم در فراهم شدن شرایط نقش داشته‌اند.
 
این به این معنا نیست که هنرمند نباید نقد کند. اتفاقاً هنرمند باید بتواند درباره جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند حرف بزند. اما وقتی فیلمی در همین کشور ساخته می‌شود، از امکانات و مجوزهای داخلی استفاده می‌کند، و بعد به ونیز می‌رود و جایزه می‌گیرد، نمی‌شود بخش اول این مسیر را در روایت نهایی کاملاً حذف کرد.
 

 کاش تصویر کامل‌تری ارائه می‌شد

 
مرزبان حق دارد دغدغه‌هایش را مطرح کند. هیچ‌کس از یک بازیگر انتظار ندارد روی صحنه یک جشنواره خارجی فقط حرف‌های رسمی بزند. اما وقتی او تصمیم می‌گیرد جایزه‌اش را به «زنان کشورش» تقدیم کند، موضوع دیگر فقط یک جمله شخصی نیست. او درباره بخش بزرگی از جامعه ایران صحبت می‌کند و اگر ادعای خاصی دارد باید با ادله کافی طرح موضوع کند.
 
انتظار زیادی نیست اگر بگوییم کاش تصویر کامل‌تری ارائه می‌شد. هنرمند وقتی روی یک تریبون جهانی از کشورش حرف می‌زند، ناخواسته تصویری از آن کشور را به مخاطب منتقل می‌کند و به همین دلیل دقت در روایت اهمیت زیادی پیدا می کند. 
 
موفقیت لاله مرزبان در ونیز اتفاق مهمی برای سینمای ایران است. اما شاید همین موفقیت می‌توانست فرصت بهتری باشد برای اینکه وقتی از زنان ایران حرف زده می‌شود، تصویری کامل‌تر از آنها ارائه شود؛ تصویری که هم مشکلات را ببیند، هم موفقیت‌ها را، هم زنانی که مطالبه می‌کنند و هم زنانی که در همین روزها با جنگ، تحریم، بیماری و از دست دادن عزیزانشان دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
 
سؤال اول همچنان باقی است: وقتی از «کوچک‌ترین میزان آزادی» برای زنان ایران صحبت می‌کنیم، دقیقاً از کدام آزادی حرف می‌زنیم؟
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لاله مرزبان زنان ایران آزادی زنان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۲۱
حاج بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
40
35
پاسخ
این جماعت بازیگر پیشه همه جا مدعی هستند اما امان از مشارکت عملی.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
باید بره هلال احمر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
آیا در این سالها، شده از یک هنرمند ایرانی که جایزه ای را از فستیوالهای بین المللی فیلم اعم از اسکار، کن، ونیز..... کسب کرده، تعریف و تمجید کرده باشید؟
هر کدام را با عکس العمل های منفی به نحوی آزرده و به آن ور مرزها سوق داده اید.
نباید توقع داشت که همه مثل شما فکر و عمل کنند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
اینا توی همین مملکت و توی همین مردم به جایگاهی می رسند. نمی دونم چرا تا پاشون به خارج می رسه از خود بی خود می شن و نمک نشناسی می کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
64
20
پاسخ
این زن محارب هستش وباید فورا دستگیر ومجازات بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
حرفش درسته منتهی نبود آزادی برای مردان هم هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
30
35
پاسخ
میخواهد خودی نشان بده غم دیده شدن دارد و نه غصه مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
5
58
پاسخ
به نظرم آدم تو هر جایگاهی و شغلی که هست فقط باید شرف داشته باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
6
37
پاسخ
من یک سوال دارم. این که گفته میشه زن ها آزادی ندارن لطفا یکی توضیح بده دقیقا یعنی چه؟ آزادی تحصیل ندارن؟ آزادی پوشش ندارن؟ آزادی کار کردن ندارن؟ قانون بهشون ظلم کرده ؟ هر چی هست الان فرقی بین آزادی زن و مرد نیست فقط با این تفاوت که قانون تمام بار زندگی رو انداخته روی دوش مرد. یعنی زن از لحاظ قانونی هیچ وظیفه ایی در قبال مسولیت های زندگی نداره. طبق قانون. اگر کاری هم میکنه لطف تلقی میشه. جمع کنید این بساط رو. همه چیز باید برابر باشه. همه چیز. هم زحمت زندگی و هم آنچه بدست میاد . متاسفانه الان اینجور نیست. قانون باید اپدیت بشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
آیا آزادی پوشش دارن؟حتی اگر این‌ نکته را کنار بگذاریم خیلی چیزهای دیگه هست. در خیلی از مناطق ایران هنوز هم زنان نمی‌توانند تحصیل کنند. نه به خاطر قانون،به خاطر محدودیت هایی که مرد ها میگذارند. قانون ایران هم خیلی به زنان ظلم کرده. مثلا همین که زنان بدون اجازه شوهر حق ندارند به خارج از کشور برن. دیه مرد دو برابر زن هست و هزار تا مشکل دیگه هست که زنان در ایران دارند. قانون ایران به وضوح داره میگه که زنان بدون مردان هیچ چیزی نیستند و حتی خودشان تنها توانایی تصمیم گیری ندارند.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
9
24
پاسخ
چرا فکر می کنید فقط شما درست می گویید و همه اشتباه می کنند ؟
مهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
30
39
پاسخ
با احترام ، روشن است که منظور وی از آزادی،همان برهنگی است و گرنه زنان ایران که همواره امکان نقد ، نوشتن، تحصیل و .... داشته و دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
10
26
پاسخ
خیلی روی حرفاش و نظراتش نمیشه حساب باز کرد به 2 دلیل که عمدتا به بقیه هنرمندان مشابه این خانم هم شامل میشه...1- اگه قرار بشه حرف حق رو کامل و درست بزنه این جایزه نصیبش نمیشه یا اکه بهش دادن ممکنه ازش بگیرنش..2- سطح دانش و بینش این دسته از هنرمندان باعث ندیدن یا نفهمیدن خیلی از مسائل عمیق و دقیق میشه و نهایتا با این سطح، موضع گیری صحیحی ازشون نمیشه انتظار داشت!
محسن
|
United States of America
|
۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
0
0
پاسخ
لمپن های جهان جدید،جاهلان بزک کرده،تهی مغزان بی اندیشه،آیا اینان به واقع می اندیشند؟یا طوطی وار منعکس کننده تصویر برساخته فضای مجازی آنهم در بخشی از آن و تمام ان را طوطی بی مغزوار،تکرار میکنن؟ فروختن حس و ادابازی،شغل هنرپیشه ست،لابد برای امرار معاش ،این ازش بر میاد،مشکلی هم نداره،اما اگر فکر کنیم بردگان حس فروش،صلاحیت تمدنی،دانایی یا خردمندی و فهم واقعی از دردهای میهن داشته باشن،نشانه ی توقعات غلط ماست،برجسته شون نکنید،هنرپیشگان بت های جاهلیت جهان مدرنند،بینوایان رقت انگیز حس فروشی،بیش نیستند،توقع خردمندی و فرزانگی از ایشان،ورای قد و قامت حس فروشانه ی آنهاست،نیچه وقتی گفت خدا مرده است،ناظر بر اندیشه مدرنی بود که در آن پوزیتیویسم ساده لوحانه قرن هجدهم-نوزدهمی،که سکولار بود و معنویت نداشت،دچار خلایی شده جان آدمها،خدا در اندیشه روشنگری غربی مرده بود بی آنکه جانشینی داشته باشد،بتهای جاهلیت ابراهیم شکسته شده رو در قامت سلبریتیها و هنرپیشگان و ...احیا کردند تا بتهای جهان مدرن شوند،انها فقط مشتی چوب و سنگ بودن و اینها مشتی پوست و گوشت و استخوان،شاید بازیگری از بدترین نوع های بردگی باشد،برده ای که تصویر و حسش را میفروشد وای بر آن برده ای که اندام و حسش،فروشی ست،ناچاری معاشه،خرده ای بر انها نیست،اما اگر ما آنان رو جدی تر از سرگرمی و فان بگیریم،وای برما
سروش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
0
0
پاسخ
جایزه که مفتکی نمیدن بایداول خودشو بفروشه بعدشم کشورشو
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