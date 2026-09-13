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کاهش ۹۷ درصدی تردد در تنگۀ هرمز

ترامپ می‌گوید که تنگه در کنترل ماست اما آمارها کاهش ۹۷ درصدی تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۸۱
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کاهش ۹۷ درصدی تردد در تنگۀ هرمز

به گزارش تابناک؛ آمار‌ها نشان می‌دهد که روز جمعه ۱۱ سپتامبر یک نفتکش از تنگه هرمز عبور کرده است درحالی‌که در همین زمان در سال گذشته ۳۱ نفتکش از این آبراه عبور کرده‌اند.

روز گذشته هم بر اساس رهیابی‌های ماهواره‌ای، یک نفتکش چینی از مسیر ایرانی تنگه هرمز عبور کرده بود، اما ترامپ همان دیروز باز هم تکرار کرد که «تنگه را کنترل می‌کنیم».

حالا اقتصاددان آمریکایی استیو هانکه می‌گوید، «به لطف رئیس‌جمهور ترامپ، تنگه هرمز عملا و از هر نظر بسته شده است».

منبع: فارس

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