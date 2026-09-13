اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»
علیه عوامل برنامه «با ضیا» و مهمانان آن اعلام جرم شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۷۷| |
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به گزارش تابناک؛ در راستای صیانت از افکار عمومی و برخورد با انتشار مطالب خلاف واقع و تشویش اذهان، علیه عوامل تولید و مهمانان برنامه اینترنتی «با ضیا» از سوی دادستانی تهران اعلام جرم شد.
علیه مجری و تهیهکننده برنامه اینترنتی «با ضیا» و ۲ تن از مهمانان این برنامه به دلیل طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیرمستند در برنامههای اخیر این مجموعه، از سوی دادستانی تهران اعلام جرم شد.
اعلام جرم علیه این افراد به دلیل اظهارنظرهای خلاف واقع تعدادی از مهمان اخیر این برنامه پیرامون مسائل ارزی و پخش آن در برنامه «با ضیا» بوده که در همین راستا علیه مهمان و عوامل تولید آن اعلام جرم شده است.
منبع: میزان
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲۷
انتشار یافته: ۸
چرا علیه هتاکان و فحاشان خیابانی اعلام جرم نشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حالا اگه ادعا کذب نبود چی؟
عمره رفته را میتونید بازگردونید؟
عمره رفته را میتونید بازگردونید؟
پاسخ ها
حسین| |
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
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