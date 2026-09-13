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اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»

علیه عوامل برنامه «با ضیا» و مهمانان آن اعلام جرم شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۷۷
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6958 بازدید
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۸

اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»

به گزارش تابناک؛ در راستای صیانت از افکار عمومی و برخورد با انتشار مطالب خلاف واقع و تشویش اذهان، علیه عوامل تولید و مهمانان برنامه اینترنتی «با ضیا» از سوی دادستانی تهران اعلام جرم شد.

علیه مجری و تهیه‌کننده برنامه اینترنتی «با ضیا» و ۲ تن از مهمانان این برنامه به دلیل طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیرمستند در برنامه‌های اخیر این مجموعه، از سوی دادستانی تهران اعلام جرم شد.

اعلام جرم علیه این افراد به دلیل اظهارنظرهای خلاف واقع تعدادی از مهمان اخیر این برنامه پیرامون مسائل ارزی و پخش آن در برنامه «با ضیا» بوده که در همین راستا علیه مهمان و عوامل تولید آن اعلام جرم شده است.

منبع: میزان

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برنامه با ضیا برنامه اینترنتی ادعای کذب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲۷
انتشار یافته: ۸
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
44
36
پاسخ
مجری ضعیف و متاسفانه با اهدف منفی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
33
22
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
8
48
پاسخ
بنیاد رئیسی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
28
21
پاسخ
احسنت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
10
69
پاسخ
چرا علیه هتاکان و فحاشان خیابانی اعلام جرم نشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
14
49
پاسخ
حالا اگه ادعا کذب نبود چی؟
عمره رفته را میتونید بازگردونید؟
پاسخ ها
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
160 میلیارد دلار به هرکی بگی خندش میگیره باید برخورد قوی باشه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
33
17
پاسخ
ضیا از اون آدمهای بی ظرفیت یه که زود جوگیر میشه و گذشته خودش رو فراموش می‌کنه.
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tabnak.ir/005qgj