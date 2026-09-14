واردات برنج قرار است از ۲۴ شهریور آغاز شود، اما آنچه جنجالی است نه تاریخ شروع، بلکه حذف سقف سابقه بازرگان است؛ تصمیمی که نه‌تنها ریسک ورود کالاهای بی‌کیفیت را بالا می‌برد، بلکه راه را برای شرکت‌های پوششی باز می‌کند و به دلال‌ها اجازه می‌دهد بازار کالای اساسی را به‌جای تأمین نیاز مردم، برای سود بیشتر مدیریت کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ثبت سفارش واردات برنج سفید و غیرسفید از ۲۴ شهریور آغاز می‌شود که مهلت اعتبار ثبت سفارش این کالاها ۱۸۰ روز بوده و امکان تمدید آن به مدت ۶۰ روز وجود دارد و همچنین، در این نوبت از ثبت سفارش واردات کالاهای مذکور، سقف سابقه بازرگان اعمال نخواهد شد.

این اطلاعیه درحالی صادر شده است که تاکید بر عبارت «سقف سابقه بازرگان اعمال نخواهد شد» چالش های جدی را ایجاد خواهد کرد چراکه سقف سابقه معمولاً برای این است که کالاهای استراتژیک مانند برنج به دست کسانی برسد که تخصص و تجربه واردات دارند و زنجیره تأمین را می‌شناسند.

پیش تر تابناک در گزارش برنج وارداتی در انبار، گرانی در بازار/ فرمول عجیب برای تنظیم قیمت‌ها! به مساله طرح جدید دولت برای واردات و انبارداری برنج که محرک جدیدی برای افزایش قیمت برنج در بازار است پرداخته بود.

اما حذف شرط سابقه یعنی اینکه هر کسی با یک شرکت تازه تأسیس می‌تواند وارد بازی واردات برنج شود و این مساله راه را برای شرکت‌های پوششی باز می‌کند و بازرگانان بزرگ یا کسانی که به دلایل مختلف مانند سقف وارداتی یا مسائل مالیاتی نمی‌توانند واردات کنند، با دورزدن قانون از طریق شرکت‌های کوچک و تازه‌تأسیس، می توانند حجم زیادی از بازار را مجددا قبضه کنند.

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واردات برنج با مجوز بی‌سابقه

گذشته از آن ريال وقتی سابقه حذف شود، کنترل دولت روی کیفیت کالاها ازبین می رود و ریسک واردات کالاهای بی‌کیفیت یا غیر استاندارد بالا می رود. همچنین اعتبار ۱۸۰ روزه یا ۶ ماهه و امکان تمدید ۶۰ روزه دیگر که مجموعاً ۸ ماه اعتبار را ایجاد می‌کند این امکان را به واردکننده می‌دهد که در زمان پایین بودن قیمت، ثبت سفارش کند و در زمان اوج قیمت مثلاً نزدیک به عید یا فصل کم‌بود، کالا را وارد کرده و بفروشد بنابراین عملاً بازار برای سود بیشتر مدیریت می شود، نه نیاز مصرف‌کننده.

نکته مهم دیگر اینکه در این اطلاعیه هیچ اشاره‌ای به سقف وارداتی واردکنندگان یا حجم کل واردات نشده است ؛ بنابراین وقتی مشخص نیست چه مقدار برنج وارد می‌شود، بازار دچار هرج و مرج می شود برای مثال اگر واردات بیش از حد باشد، کشاورز داخلی ضربه می‌خورد و اگر کم باشد، قیمت‌ها برای مصرف‌کننده بالا می‌رود.

آزادی برای احتکار و نوسان‌بازی قیمت

ازسویی دیگر، شروع ثبت سفارش که از ۲۴ شهریور است به دلیل زمان‌بر شدن زنجیره تأمین که شامل کشت، برداشت، حمل و نقل دریایی و گمرک است برای شهریور ماه دیرهنگام است چرا که اگر ثبت سفارش و تخصیص ارز زمان‌بر شود، احتمال اینکه برنج وارداتی دقیقاً در زمان نیاز بازار (پاییز و زمستان) وارد شود، کم است و این تأخیر با جهش قیمت‌ها در بازه زمانی پیش از رسیدن محموله‌ها خود را نشان می دهد بنابراین این اطلاعیه بیشتر شبیه به یک تسهیل برای واردکنندگان است تا یک برنامه برای تأمین کالای اساسی .