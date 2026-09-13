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کشف محموله بسیار سنگین مواد مخدر

۳۹۰ کیلوگرم شیشه در پوشش بار ضایعاتی کشف شد و در همین راستا سه نفر هم بازداشت شدند.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۷۳
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فرمانده انتظامی البرز

به گزارش تابناک؛ سردار دلاور القاصی‌مهر، فرمانده انتظامی استان البرز امروز در نمایشگاه مطبوعاتی آخرین دستاورد‌های پلیس مبارزه با موادمخدر استان گفت: همکاران این پلیس طی یک اقدام اطلاعاتی و عملیاتی، یک باند قاچاق مواد مخدر را که اقدام به انتقال یک محموله سنگین مواد مخدر از نوع شیشه از جنوب شرق کشور به سمت مرکز می‌کرد، تحت رصد قرار دادند.

وی عنوان کرد: آنها با تلاش‌های شبانه‌روزی موفق به شناسایی و کشف این محموله شدند. مأموران در این عملیات، یک دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه تریلی حامل مواد مخدر را متوقف کردند. این تریلی که در پوشش بار ضایعاتی در حال تردد بود، در تور همکاران ما قرار گرفت و مأموران در بازرسی از بار آن موفق شدند ۳۹۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه را کشف و شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه در این رابطه سه نفر که این محموله قاچاق مواد مخدر را حمل می‌کردند و انتقال می‌دادند، شناسایی و دستگیر شدند، ارزش ریالی این محموله را بیش از یک هزار میلیارد ریال عنوان و بیان کرد: همکاران ما با تلاش‌های شبانه‌روزی، دائم و مستمر با مخلان نظم و امنیت و کسانی که آرامش مردم را بر هم می‌زنند، با جدیت برخورد می‌کنند.

القاصی‌مهر با تأکید بر جدیت پلیس در مقابله با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر گفت: به‌خصوص در بحث افرادی که در حوزه خرده‌فروشی و قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند، همکاران ما با جان و دل تلاش و مبارزه می‌کنند و اجازه نمی‌دهند البرز محل مناسبی برای جولان قاچاقچیان مواد مخدر باشد. از مردم درخواست می‌شود پلیس را در تأمین امنیت و برخورد با مجرمان یاری کنند.

وی بیان کرد: همکاران ما در خدمت مردم هستند و این انتظار را از مردم داریم که همان‌گونه که تاکنون با ما همکاری، حمایت و پشتیبانی کرده‌اند، در تمام مأموریت‌ها همچنان همراه پلیس باشند و هرگونه اخبار و اطلاعات در حوزه اراذل‌واوباش، مبارزه با مواد مخدر و نیز سرقت‌ها و در مجموع همه مواردی که موجب اخلال در نظم و امنیت مردم می‌شود را به ما اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی استان البرز خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند این اطلاعات را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ و همچنین مراجعه به مقر‌های انتظامی که در سطح شهر وجود دارد، به پلیس اطلاع دهند و همکاران ما نیز در کوتاه‌ترین زمان و بلافاصله با سرعت نسبت به خواسته و درخواست شهروندان اقدام و ورود پیدا می‌کنند تا اقدامات قانونی خود را در این راستا انجام دهند.

منبع: تسنیم

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مواد مخدر شیشه بازداشت قاچاق مواد مخدر
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