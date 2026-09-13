شرط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز اعلام شد
شرط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهمنامه اسلامآباد است.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۶۹| |
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به گزارش تابناک؛ سیدعباس عراقچی؛ وزیر امور خارجه در مصاحبه با العربی الجدید اعلام کرد: دستورکار نشست فردای عمان، مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است.
وزیر امور خارجه اظهار داشت: جزئیات توافق با عمان و نقشههای مرتبط با مسیر جدید را در اختیار کشورهای شرکتکننده قرار خواهیم داد.
عراقچی تاکید کرد: توافق با سلطنت عمان به هیچ وجه به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست.
وی بیان داشت: شرط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهمنامه اسلامآباد است.
وزیر امورخارجه در ادامه گفت: ایران معتقد است مسئولیت تأمین امنیت و ثبات منطقه صرفاً بر عهده کشورهای منطقه است.
عراقچی افزود: امیدواریم این گفتوگوها زمینه را برای رایزنیهای آتی درباره موضوعات مورد اهتمام کشورهای منطقه فراهم کند.
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