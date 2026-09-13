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شرط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز اعلام شد

شرط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۶۹
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2235 بازدید
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عراقچی

 

به گزارش تابناک؛ سیدعباس عراقچی؛ وزیر امور خارجه در مصاحبه با العربی الجدید اعلام کرد: دستورکار نشست فردای عمان، مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: جزئیات توافق با عمان و نقشه‌های مرتبط با مسیر جدید را در اختیار کشور‌های شرکت‌کننده قرار خواهیم داد. 

عراقچی تاکید کرد: توافق با سلطنت عمان به هیچ وجه به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست.

وی بیان داشت: شرط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است.

وزیر امورخارجه در ادامه گفت: ایران معتقد است مسئولیت تأمین امنیت و ثبات منطقه صرفاً بر عهده کشور‌های منطقه است.

عراقچی افزود: امیدواریم این گفت‌و‌گو‌ها زمینه را برای رایزنی‌های آتی درباره موضوعات مورد اهتمام کشور‌های منطقه فراهم کند.

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عباس عراقچی بازگشایی تنگه هرمز توافق با عمان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
0
2
پاسخ
چرا متن کامل تفاهمنامه اسلام آباد را منتشر نمی کنید؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
0
5
پاسخ
سوال اینجاست اگر آمریکا به تفاهم نامه اسلام آباد بر نگردد تفاهم نامه ایران و عمان چه کاربردی دارد؟
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