پوتین: بریکس ۴۹ درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارد

رئیس جمهور روسیه به روابط اقتصادی کشورهای عضو بریکس به دور از تحریم ها و همچنین حجم تبادلات تجاری میان آنها اشاره کرد.

به گزارش تابناک به نقل از آر تی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان نشست بریکس پلاس در هند تاکید کرد که حجم تبادلات تجاری میان کشورهای این مجموعه عملا به ۱.۲ تریلیون دلار رسیده است. کشورهای عضو به همکاری با شرکای بین المللی برای توسعه فراگیر ادامه می دهند.

وی اضافه کرد: کشورهای عضو بریکس می توانند روابط اقتصادی خود را به دور از تحریم ها بنا کنند.

پوتین تصریح کرد: بریکس یک قدرت پیشبرنده در روند تقویت جهان چند قطبی در سطح روابط بین الملل به شمار می رود و کشورهای عضو به صورت فعال در تشکیل این جهان چند قطبی و عادلانه تر مشارکت دارند.

وی بیان کرد: توجه جهانی به فعالیت های بریکس رو به افزایش است. این گروه موتور فعال اقتصاد جهانی به میزان ۴۹ درصد را در اختیار دارد و ظرفیت های آن هنوز به صورت کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.