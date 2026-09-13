En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

پوتین: بریکس ۴۹ درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارد

رئیس جمهور روسیه به روابط اقتصادی کشورهای عضو بریکس به دور از تحریم ها و همچنین حجم تبادلات تجاری میان آنها اشاره کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۶۵
| |
2 بازدید
ولادیمیر پوتین

به گزارش تابناک به نقل از آر تی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان نشست بریکس پلاس در هند تاکید کرد که حجم تبادلات تجاری میان کشورهای این مجموعه عملا به ۱.۲ تریلیون دلار رسیده است. کشورهای عضو به همکاری با شرکای بین المللی برای توسعه فراگیر ادامه می دهند.

وی اضافه کرد: کشورهای عضو بریکس می توانند روابط اقتصادی خود را به دور از تحریم ها بنا کنند.

پوتین تصریح کرد: بریکس یک قدرت پیشبرنده در روند تقویت جهان چند قطبی در سطح روابط بین الملل به شمار می رود و کشورهای عضو به صورت فعال در تشکیل این جهان چند قطبی و عادلانه تر مشارکت دارند.

وی بیان کرد: توجه جهانی به فعالیت های بریکس رو به افزایش است. این گروه موتور فعال اقتصاد جهانی به میزان ۴۹ درصد را در اختیار دارد و ظرفیت های آن هنوز به صورت کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ولادیمیر پوتین روسیه بریکس هند اجلاس بریکس
کوثری: طرح خروج از NPT به گوشمان هم نخورده است! / احمدی: در این ارتباط چیزی اعلام نشده
از مش‌حسن تا حاج کاظم؛ بازیگرانی که نقش‌هایشان از سینما جلو زدند/ مروری بر ماندگارترین نقش‌های سینمای ایران
عکس: تبریک خیابانی برای شغل جدید همسر!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: ایران هیچ‌گاه متجاوز نبوده است
پزشکیان: امنیت اقتصادی از امنیت منطقه‌ای جدا نیست
عکس یادگاری سران بریکس در هند
پوتین: آغازگران تحریم خود با رکود اقتصادی مواجه هستند
تأکید پزشکیان بر نقش بریکس در دفاع از حاکمیت ملی
عکس | حضور پزشکیان در نشست مجمع تجاری بریکس
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۴ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۷۴ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۵ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۳ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۵۷ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۵ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
خداداد فحاشی کرد، تراکتور طلبکار شد؛ عزیزی در حال دکلمه اشعار «ویکتور خارا»  (۵۰ نظر)
صوت تکان دهنده فحاشی خداداد عزیزی به عالیشاه  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qgX
tabnak.ir/005qgX