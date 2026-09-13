فراگیری سویه جدید کووید در کشور

متخصص بیماری‌های عفونی با اشاره به شیوع گسترده سویه جدید کووید در کشور گفت: شدت بیماری نسبت به گذشته کاهش یافته و این سویه بیشتر با علائمی مانند بدن‌درد، استخوان‌درد و تهوع بروز می‌کند، اما از قدرت سرایت بالایی برخوردار است.

به گزارش تابناک؛ مینو محرز با اشاره به ویژگی‌های سویه جدید کووید، احتمال شکل‌گیری موج تازه بیماری و هم‌زمانی آن با آنفلوانزا، گفت: این سویه که اکنون تقریباً در سراسر جهان گسترش یافته، جهش‌یافته‌ای از سویه‌های قبلی است و موارد ابتلا به آن در ایران نیز به‌طور قابل توجهی مشاهده می‌شود. برخی بیماران با بدن‌درد و استخوان‌درد، برخی با تهوع و برخی با علائم دیگر مراجعه می‌کنند، ولی شدتش مثل قبل نیست و فقط برای افراد خیلی مسن گاهی می‌تواند خطرساز باشد. بسیاری از مبتلایان در هر سنی حتی ممکن است به پزشک مراجعه نکنند و بیماری به‌صورت سرماخوردگی معمولی سپری شود.

وی درباره احتمال شکل‌گیری موج جدید افزود: در مورد آنفلوانزا، کووید و بیماری‌های ویروسی تنفسی، اصل موضوع تجمع و عدم رعایت است. چون برای این سویه‌های جهش‌یافته واکسن نداریم، تنها توصیه ما زدن ماسک در مکان‌های شلوغ و شستن دست‌ها قبل از غذاخوردن است. برای پیشگیری راه دیگری وجود ندارد.

محرز درباره تفاوت علائم کووید جدید و آنفلوانزا گفت: گاهی خیلی شبیه هم هستند و فقط با آزمایش می‌توان آنها را تفکیک کرد. آنچه اکنون در تهران زیاد می‌بینیم و حتی موارد بستری هم که آزمایش کرده‌ایم، بیشتر کووید بوده است. آنفلوانزا کم‌کم شیوع بیشتری پیدا خواهد کرد و، چون امسال هنوز واکسن تزریق نشده، با آن هم مشکل خواهیم داشت.

این متخصص عفونی درباره امکان ابتلای هم‌زمان به هر دو بیماری هشدار داد: بله، امکان هم‌زمانی وجود دارد و در این صورت بیماری شدیدتر می‌شود. خواسته ما از مردم این است که با مشاهده علائم، خوددرمانی نکنند و زود به پزشک مراجعه کنند، چون آنفلوانزا داروی ضدویروس دارد که اگر به‌موقع مصرف شود، هم سیر بیماری را کوتاه می‌کند و هم مانع شدید شدن آن می‌شود، ولی کووید داروی خاصی به این معنا ندارد.

محرز درباره گروه‌های پرخطر گفت: هرکسی که در معرض ویروس باشد مبتلا می‌شود. سرایت در خانه بسیار بالاست و اگر یک نفر بگیرد، بقیه هم می‌گیرند مگر این‌که سریع ایزوله شود. دوره سرایت کووید حدود سه تا پنج‌روز است و آنفلوانزا هم در همین حدود است. توصیه ما این است که فرد بیمار و کودک بیمار دو تا سه روز در خانه بماند و به مدرسه و محل کار نرود تا هم خودش زودتر خوب شود و هم دیگران را مبتلا نکند و در صورت خروج حتماً ماسک بزند.

وی درباره اثر ایمنی قبلی تأکید کرد: ویروس جهش پیدا می‌کند تا از واکسن فرار کند و ابتلای قبلی هم محافظت ایجاد نمی‌کند. واکسن‌های اولیه کووید روی سویه‌های اول مؤثر بود، ولی روی جهش‌های جدید حتی در آمریکا هم واکسن‌های تازه چندان مؤثر نیست. اما واکسن آنفلوانزا همچنان توصیه می‌شود، به‌ویژه برای سالمندان، بیماران قلبی و ریوی، بیماران زمینه‌ای و خانم‌های باردار که حتماً باید به‌محض ورود واکسن آن را تزریق کنند.

محرز درباره زمان مراجعه به پزشک گفت: تب، بدن‌درد شدید، درد عضلات و تنگی نفس علائم هشدار است و باید زود به پزشک مراجعه کرد. مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک، کورتون و دارو‌های ترکیبی هیچ فایده‌ای ندارد. در موزه پزشکی تابلویی هست که می‌گوید «دارو اگر سم نباشد غذا نیست». ما در خانه‌هایمان داروخانه داریم و به هم توصیه دارویی می‌کنیم، درحالی‌که ممکن است بیماری طرف اصلاً همان نباشد. مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک برای نسل آینده هم دردسر ایجاد می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: مراقب باشید، به‌ویژه به بچه‌ها یاد بدهید در مدرسه دست‌هایشان را بشویند و خوراکی‌هایشان را با دست نشسته تقسیم نکنند.

منبع: مهر