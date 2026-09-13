احتمال شنیده شدن صدای انفجار در دماوند
روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران از انهدام مهمات عملنکرده ناشی از تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی در شهرستان دماوند از ساعت ۱۰ تا ۱۶ امروز خبر داد و اعلام کرد احتمال شنیده شدن صدای انفجار ناشی از عملیات فنی وجود دارد و جای نگرانی برای شهروندان نیست.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۶۰| |
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به گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران اعلام کرد: مهمات عملنکرده ناشی از تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی در شهرستان دماوند، امروز یکشنبه ۲۲ شهریورماه از ساعت ۱۰ تا ۱۶ منهدم میشود.
بر اساس این اطلاعیه، احتمال شنیده شدن صدای انفجار ناشی از عملیات فنی وجود دارد و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان نیست.
دراین اطلاعیه تأکید شده است که شهروندان به شایعات توجه نکنند.
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