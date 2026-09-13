عکس: بازگشت ۱۰ صیاد ایرانی از زندان امارات
۱۰ صیاد اهل بندرلنگه که ماه گذشته توسط گارد ساحلی امارات بازداشت شده بودند، صبح امروز با استقبال خانوادههایشان به بندرعباس بازگشتند. وزارت امور خارجه اعلام کرد پیگیریها برای سرنوشت ۳ صیاد دیگر همچنان ادامه دارد.
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برچسبها:عکس خبری بندرلنگه بندر عباس زندان امارات ۱۰ صیاد آزادشده
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