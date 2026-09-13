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تمدید رایگان شدن مترو و BRT

با رأی اعضای شورای شهر تهران، ارائه خدمات رایگان در خطوط مترو و اتوبوس‌های تندرو، به مدت دو ماه دیگر تمدید شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۵۷
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مترو

به گزارش تابناک؛ در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران لایحه «تمدید مهلت زمانی ارائه خدمات رایگان حمل و نقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس تندرو» روی میز بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت و جعفر تشکری هاشمی عضو شورای شهر تهران در این خصوص اظهار کرد: جلسات مختلفی را در کمیسیون را برگزار کردیم. باتوجه به نزدیکی مهر ماه و سال تحصیلی و طبق روال سال‌های گذشته که برای دانش آموزان و دانشجویان دو هفته را رایگان در نظر می‌گرفتیم، در این لایحه این موضوع را مدنظر قرار دادیم.

وی با ارائه پیشنهادات کمیسیون حمل و نقل شورای شهر گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود خدمات مذکور در خطوط مترو و اتوبوس تندرو را تا پایان مهر ماه با اعمال ضریب صفر محاسبه و خدمات را ارائه کنند. از ابتدای آبان ماه ارائه خدمات رایگان مجاز نبوده و تخفیفات صرفا باتوجه به مصوبات ارائه شود. پیشنهاد ما در کمیسیون ادامه رایگان بودن تا پایان مهر ماه است. در تبصره دیگر گفتیم شهرداری تهران و شرکت بهره‌برداری راه‌آهن و حومه (مترو) و شرکت واحد اتوبوسرانی موظف است براساس مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۴ نرخ کرایه بلیط را تعیین کند.

در ادامه محمد آخوندی تصریح کرد: مسائلی که ذکر شد برای لایحه دیگری از شهرداری است. موضوع ما باتوجه به مصوبه قبلی تمدید دو ماهه است. یا این رایگان بودن به مدت دو ماه دیگر تمدید شود یا اینکه به مصوبات پیش از آن برگردیم. نگاه من این است که دو ماه تمدید شود و قبلا هم گفتیم اگر بعد از دو ماه تصمیم گرفتیم این شرایط وجود ندارد تمدید کنیم. چه تضمینی وجود مسائل در دو ماه گذشته حل شده باشد. طبق مصوبه قبلی دو ماه تمدید کنیم و در پایان دو ماه تصمیم بگیریم ادامه دهیم یا نه.

منبع: ایسنا

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برچسب ها
مترو اتوبوس BRT حمل و نقل عمومی جعفر تشکری هاشمی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
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پاسخ
چرا فقط تهران مترو داشته باشه، چرا فقط تهران رفت و آمدش رایگان باشه. هزینه های سرسام آورش از کل مردم تامین میشه‌.
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