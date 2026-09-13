سقف پرداخت خسارت بیمه بدنه بدون کروکی بیمه ایران 1405
در سال ۱۴۰۵ عدد ۷۰ میلیون تومان بهعنوان سقف خسارت قابل پرداخت بدون کروکی اعلام شده است. این رقم از ۲.۵ درصد دیه ماه حرام سال ۱۴۰۵، یعنی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، به دست میآید. با این حال، نکته بسیار مهم این است که این فرمول، مبنای قانونی پرداخت خسارت مالی بدون کروکی در بیمه شخص ثالث است و نباید آن را بهعنوان سقف قطعی تعهد بیمه بدنه بیمه ایران تلقی کرد.
آیا بیمه بدنه ایران در سال ۱۴۰۵ بدون کروکی خسارت میدهد؟
بله، در بعضی شرایط امکان دریافت خسارت بیمه بدنه بدون کروکی وجود دارد. بیمه ایران نیز برای رسیدگی به خسارتهای بدنه، ارزیابی خودرو توسط کارشناس را انجام میدهد و در مواردی که برای احراز حادثه نیاز به کروکی پلیس نباشد، پرونده میتواند بدون کروکی بررسی شود. خود بیمه ایران نیز در اطلاعات مربوط به بیمههای اتومبیل، خدمات مربوط به خسارت بدنه و مراکز پرداخت خسارت را ارائه کرده است. اما این موضوع به این معنا نیست که هر خسارت زیر ۷۰ میلیون تومان در بیمه بدنه ایران حتما بدون کروکی پرداخت میشود.
عدد ۷۰ میلیون تومان بیشتر یک معیار رایج برای خسارتهای مالی سبک در مقررات مربوط به تصادفات و بیمه شخص ثالث است. در بیمه بدنه، کارشناس شرکت بیمه باید بتواند وقوع حادثه و ارتباط آن با پوششهای بیمهنامه را احراز کند.
چه خسارتهایی را میتوان بدون کروکی از بیمه بدنه دریافت کرد؟
ملاک اصلی پرداخت خسارت بدون کروکی از بیمه بدنه، جزئی بودن خسارت و امکان احراز حادثه توسط کارشناس بیمه است. مثلا میتوانید در موارد برخورد خودرو با مانع یا حادثهای که موجب آسیب محدود به بدنه شده است، بدون کروکی از شرکت بیمه درخواست پردخت خسارت کنید.
در مقابل، هرچه حادثه پیچیدهتر یا خسارت سنگینتر باشد، احتمال نیاز به گزارش رسمی افزایش پیدا میکند. همچنین در خسارتهایی که علت وقوع آنها بهسادگی مشخص نیست، بیمهگر میتواند برای بررسی اصالت حادثه مدارک بیشتری درخواست کند.
بنابراین بهتر است قواعد جدول زیر را در ذهن داشته باشید:
|
احتمال پرداخت خسارت بدون کروکی
|
نوع خسارت
|
کاملا ممکن
|
خسارت جزئی و قابل احراز
|
با احتمال بالا
|
تصادف ساده با خسارت محدود
|
احتمال نیاز به کروکی
|
خسارت سنگین
|
منیاز به بررسی و مدارک بیشتر
|
حادثه با ابهام درباره علت
|
نیاز قطعی به گزارش مراجع انتظامی و مدارک رسمی
|
حادثه منجر به جرح یا فوت
|
نیازمند مدارک و گزارشهای رسمی
|
سرقت کلی خودرو
|
بسته به پوشش بیمهنامه و مدارک حادثه
|
خسارت ناشی از حوادث خاص
مدارک لازم برای دریافت خسارت بدون کروکی بیمه ایران
حتی اگر حادثه به کروکی نیاز نداشته باشد، باید مدارک لازم برای تشکیل پرونده و ارزیابی خسارت را ارائه کنید. از مهمترین مدارک لازم برای دریافت خسارت از بیمه بدنه بیمه ایران میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- اصل بیمهنامه بدنه
- کارت خودرو
- گواهینامه راننده
- کارت ملی بیمهگذار یا مالک خودرو
- فرم اعلام خسارت
- مدارک مربوط به بیمه شخص ثالث، در صورت مرتبط بودن حادثه
- تصاویر خودرو و محل آسیب در صورت درخواست شرکت
- مدارک تکمیلی مورد درخواست کارشناس بیمه
همچنین خودروی آسیبدیده باید پیش از تعمیر در اختیار کارشناس بیمه قرار بگیرد تا میزان و نوع خسارت بررسی شود. بنابراین بهتر است قبل از مراجعه به تعمیرگاه، ابتدا با واحد خسارت بیمه ایران هماهنگ کنید. اطلاعات رسمی بیمه ایران نیز برای رشته بیمه بدنه، فرآیند اعلام و رسیدگی به خسارت را از طریق مراکز مربوط دنبال میکند.
آیا خسارت بیمه بدنه بدون کروکی فقط یک بار قابل دریافت است؟
این موضوع یکی از پرتکرارترین ابهامات در زمینه دریافت خسارت بیمه بدنه بدون کروکی است. براساس اعلام بیمه ایران فقط یک بار در مدت اعتبار بیمهنامه امکان دریافت خسارت بدون کروکی را خواهید داشت.
البته قوانین شرکتهای بیمه دائما در حال تغییراند و به همین دلیل همچنان توصیه میکنیم که قبل از دریافت خسارت با شرکت بیمه تماس بگیرید تا از این بابت مطمئن شوید.
منظور از خسارت جزئی و خسارت سنگین در بیمه بدنه
در خسارت جزئی، معمولا بخشهایی از بدنه یا قطعات خودرو آسیب میبینند و خودرو همچنان قابلیت تعمیر دارد. در چنین پروندهای، کارشناس بیمه میزان خسارت، قطعات مورد نیاز، هزینه تعمیر و فرانشیز را بررسی میکند.
اما خسارت سنگین شرایط متفاوتی دارد. اگر میزان آسیب به حدی باشد که خودرو از نظر اقتصادی یا فنی در وضعیت خسارت کلی قرار بگیرد، محاسبه خسارت دیگر صرفا بر اساس هزینه تعویض یک قطعه یا تعمیر یک بخش انجام نمیشود. ارزش خودرو، میزان خسارت و شرایط مندرج در بیمهنامه در تعیین مبلغ قابل پرداخت اهمیت پیدا میکند.
از طرف دیگر، سقف تعهد بیمه بدنه را باید از روی خود بیمهنامه بررسی کرد. ارزش روز خودرو در زمان صدور بیمهنامه، پوششهای انتخابشده، فرانشیز و شرایط بیمهنامه روی مبلغ نهایی پرداختی اثر میگذارند.
زمان اعلام خسارت به شرکت بیمه
پس از ایجاد خسارت به خودرویتان حدکثر تا پنج رو مهلت دارید که به شرکت بیمه اعلام خسارت کنید تا مراحل دریافت خسارت بررسی شود. سعی کنید در سریعترین زمان ممکن خسارت وارده به خودرو را به شرکت بیمه اعلام کنید تا نشکلی در روند پرداخت خسارتتان یش نیاید.
همچنین اگر درمورد جزئی بودن خسارت یا نیاز و عدم نیاز به کروکی ابهام دارید، توصیه میکنیم در سریعترین زمان ممکن پس از تصادف با شرکت بیمه تماس بگیرید تا بعدا مشکلی ایجاد نشود.
تجربه واقعی از دریافت خسارت بیمه با بیمه بازار
میتوانید برای سادهتر کردن تجربه دریافت خسارت از بیمه بدنه بهصورت آنلاین و از طریق بیمه بازار اقدام کنید. اگر خودرویتان دچار حادثه شده است و بیمه بدنه دارید، لازم نیست برای پیگیری خسارت درگیر رفتوآمدهای متعدد شوید. بیمه بازار با ارائه سرویس پرداخت آنی خسارت، امکان ثبت و پیگیری آنلاین خسارت را برای واجدان شرایط فراهم کرده است؛ در این سرویس، پس از ارسال اطلاعات و ارزیابی خسارت، مبلغ خسارت میتواند در مدت کوتاهی به حساب شما واریز شود.
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