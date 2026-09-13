حملات عربستان به استانهای تعز و صعده یمن
عربستان طی حملات هوایی، مناطقی را در استانهای تعز و صعده در یمن هدف قرار داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۵۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از المسیره، عربستان طی حملات هوایی، مناطقی را در استان های تعز و صعده در یمن هدف قرار داد.
عربستان طی سه حمله منطقه الربیعی در شهر التعزیه را هدف حملات خود قرار داد.
در استان صعده نیز عربستان به شهر باقم حمله کرد.
المسیره گزارش داد که نیروهای وابسته به عربستان در تعز، گذرگاه جوله القصر میان تعز و شهر الحوبان را بستند.
خبرنگار این شبکه در تعز اشاره کرد که مسافران در پی بسته بودن این گذرگاه، گرفتار ماندهاند.
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