اگر از سرمایه‌گذاران بازار طلا باشید یا قصد سرمایه‌گذاری در صندوق طلای «رز ترنج» را داشته باشید، احتمالاً بارها اصطلاح انس جهانی طلا را شنیده‌اید. بسیاری از سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند که بازدهی صندوق‌های طلا تنها به افزایش یا کاهش قیمت دلار وابسته است، اما واقعیت این است که دو متغیر اصلی، ارزش صندوق‌های طلا را تعیین می‌کنند؛ نرخ دلار در بازار آزاد و قیمت انس جهانی طلا.

به همین دلیل، افرادی که در صندوق طلای «رز ترنج» سرمایه‌گذاری می‌کنند، علاوه بر دنبال کردن نرخ ارز، باید روند بازار جهانی طلا را نیز بررسی کنند؛ زیرا تغییرات انس جهانی می‌تواند مستقیماً بر ارزش دارایی‌های این صندوق اثر بگذارد.

انس جهانی طلا چیست؟

انس جهانی طلا، قیمت یک انس تروا (Troy Ounce) طلای خالص با عیار ۹۹.۹۹ درصد در بازارهای بین‌المللی است. هر انس معادل ۳۱.۱۰۳۵ گرم طلا بوده و قیمت آن به دلار آمریکا اعلام می‌شود.

بازارهای جهانی طلا به صورت ۲۴ ساعته تحت تاثیر اخبار اقتصادی، تصمیمات بانک‌های مرکزی، نرخ بهره، تورم، بحران‌های سیاسی و میزان تقاضای سرمایه‌گذاران نوسان می‌کنند. به همین دلیل، قیمت انس جهانی یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که سرمایه‌گذاران صندوق‌های طلا از جمله صندوق طلای «رز ترنج» باید آن را دنبال کنند.

قیمت طلا در ایران چگونه تعیین می‌شود؟

برخلاف تصور بسیاری از افراد، قیمت طلا در ایران فقط به دلار وابسته نیست.

به طور تقریبی، قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار = (قیمت انس جهانی × نرخ دلار آزاد) ÷ ۳۱.۱۰۳۵

بنابراین اگر قیمت انس جهانی افزایش پیدا کند، حتی در شرایطی که نرخ دلار ثابت باشد، قیمت طلا در ایران نیز می‌تواند رشد کند. همین موضوع باعث می‌شود ارزش دارایی‌های صندوق‌های طلا از جمله صندوق طلای «رز ترنج» نیز افزایش یابد.

چرا سرمایه‌گذاران صندوق طلای «رز ترنج» باید انس جهانی را دنبال کنند؟

صندوق طلای «رز ترنج» بخش عمده دارایی‌های خود را در شمش طلا سرمایه‌گذاری می‌کند. بنابراین ارزش خالص دارایی‌های (NAV) این صندوق مستقیماً از قیمت طلا تاثیر می‌پذیرد.

از آنجا که قیمت طلا تابع دو متغیر دلار و انس جهانی است، هرگونه رشد در بازار جهانی طلا می‌تواند در کنار افزایش نرخ ارز، زمینه رشد ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای «رز ترنج» را فراهم کند.

به همین دلیل، تحلیل چشم‌انداز صندوق «رز ترنج» بدون بررسی روند انس جهانی، تحلیلی ناقص خواهد بود.

چه عواملی قیمت انس جهانی را تغییر می‌دهند؟

سرمایه‌گذاران حرفه‌ای صندوق‌های طلا معمولاً این عوامل را به دقت رصد می‌کنند:

● تصمیمات فدرال رزرو درباره نرخ بهره

● نرخ تورم آمریکا

● ارزش دلار در بازارهای جهانی

● خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی

● تنش‌های ژئوپلیتیکی و جنگ‌ها

● رکود یا رونق اقتصاد جهانی

● میزان تقاضا برای دارایی‌های امن

هر زمان نگرانی نسبت به آینده اقتصاد جهانی افزایش پیدا کند، معمولاً سرمایه‌گذاران به سمت طلا حرکت می‌کنند و همین موضوع موجب رشد انس جهانی می‌شود.

تاثیر افزایش انس جهانی بر صندوق طلای «رز ترنج»

یکی از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در صندوق طلای «رز ترنج» این است که بازدهی آن تنها به رشد نرخ دلار وابسته نیست.

فرض کنید نرخ دلار برای مدتی بدون تغییر باقی بماند، اما قیمت انس جهانی از ۳۳۰۰ دلار به ۳۵۰۰ دلار افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، قیمت طلا در ایران نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند موجب رشد ارزش دارایی‌های صندوق طلای «رز ترنج» شود.

از سوی دیگر، اگر همزمان نرخ دلار و انس جهانی افزایش پیدا کنند، معمولاً صندوق‌های طلا از جمله «رز ترنج» از هر دو عامل منتفع می‌شوند و احتمال ثبت بازدهی بالاتر افزایش می‌یابد.

چرا صندوق طلای «رز ترنج» می‌تواند جایگزین مناسبی برای نگهداری دلار باشد؟

نگهداری اسکناس دلار تنها از رشد نرخ ارز سود می‌برد و هیچ بازدهی دیگری ایجاد نمی‌کند. علاوه بر این، دلار نیز در بلندمدت تحت تاثیر تورم اقتصاد آمریکا بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد.

اما صندوق طلای «رز ترنج» به دارایی‌ای متصل است که علاوه بر تاثیرپذیری از نرخ دلار، از رشد قیمت جهانی طلا نیز بهره‌مند می‌شود. در نتیجه، سرمایه‌گذار از دو محرک اصلی بازار طلا یعنی دلار و انس جهانی به طور همزمان بهره می‌برد.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در صندوق طلای «رز ترنج» نیاز به نگهداری فیزیکی طلا ندارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون دغدغه‌هایی مانند سرقت، هزینه نگهداری یا اجرت ساخت، در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنند.

جمع‌بندی

انس جهانی طلا یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا را تعیین می‌کند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران صندوق طلای «رز ترنج» نباید تنها به نرخ دلار توجه کنند، بلکه لازم است روند بازار جهانی طلا، تصمیمات فدرال رزرو، نرخ تورم و سایر عوامل اثرگذار بر انس جهانی را نیز دنبال کنند.

در واقع، یکی از مزیت‌های صندوق طلای «رز ترنج» این است که بازدهی آن می‌تواند هم از رشد نرخ دلار و هم از افزایش قیمت انس جهانی تاثیر بپذیرد؛ موضوعی که این صندوق را به گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذارانی تبدیل می‌کند که به دنبال حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات اقتصاد جهانی هستند.