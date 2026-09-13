عکس: نمایش خیرهکننده شفق قطبی در ایسلند
آسمان ایسلند بار دیگر میزبان یکی از باشکوهترین جلوههای طبیعت شد. پدیده شفق قطبی (Aurora Borealis) که حاصل برخورد ذرات باردار خورشید با میدان مغناطیسی سیاره ماست، با درخشش در منطقه سلتونِ ایسلند، صحنههایی تکرارنشدنی را برای عکاسان و علاقهمندان به طبیعت خلق کرد.
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برچسبها:عکس بین الملل آسمان ایسلند شفق قطبی
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