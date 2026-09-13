رییس شورای شهر تهران با اشاره به احتمال رایگان ماندن مترو و بی آر تی، گفت: تصمیم نهایی در این باره را امروز شورا می گیرد .

به گزارش تابناک، مهدی چمران پیش از جلسه شورای شهر تهران با اشاره به دستورات جلسه امروز، اظهار کرد: تمدید مهلت زمانی ارائه خدمات رایگان حمل و نقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس تندرو و گزارش‌های حسابرسی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری و حومه، سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار، شرکت شهربان و حریم بان، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران در دستورکار این جلسه قرار خواهد داشت.

وی با اشاره به احتمال رایگان ماندن مترو و بی آر تی گفت: تصمیم نهایی را امروز شورا میگیرد و جای دیگر تصمیمی نمی‌گیرد و مجلس هم چنین تصمیماتی را به شورا واگذار کرده است؛ امروز در این خصوص بحث خواهیم کرد و تصمیم گیری می‌کنیم. پیشنهاداتمان را در صحن شورا می‌گوییم.

رییس شورای شهر تهران با اشاره به ایجاد ترافیک در اطراف نمایشگاه سئول گفت: کسی دلش برای عمر و وقت مردم نمی‌سوزد؛ نمی‌شود چون در بقیه نقاط ترافیک است بگویند اشکالی ندارد آنجا هم ترافیک باشد.

مشکل شفافیت در فروش اضافه تراکم‌

وی با اشاره به فروش تراکم به ساختمان‌های آسیب دیده جنگ و قانونی بودن آن مطرح کرد: آنچه که مصوب شده طبق قانون در حال انجام است و سعی می‌کنیم به بهترین نحو اجرا شود. ما وظیفه نظارتی‌مان را انجام می‌دهیم؛ بخشی از اضافه تراکم‌ها در قانون آمده اما برای شفاف سازی‌ها مشکل داریم و در این راستا باید اقدامی انجام دهیم که همه چیز باید شفاف شود.

چمران در پاسخ به سوالی درباره تغییرات پی در پی در سازمان پسماند شهرداری، تصریح کرد: هیچکدام از مدیران این سازمان نتوانستند کار درستی برای پسماند در شهر انجام دهند. ان‌شاءالله مدیرعامل جدید بتواند به جای خوبی برسد.

توضیح چمران درباره تبدیل احکام قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز به جریمه

وی در مورد تبدیل احکام قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز به جریمه، گفت: وزارت کشور تبدیل این احکام به جرائم را ابلاغ کرده و این حکم هم تنها برای تخلفاتی است که اختلالی در طرح جامع و تفصیلی ایجاد نکند. مقرراتی در این زمینه وجود دارد و اعلام کردند تبدیل آن را تمدید کردند.

رییس شورای شهر تهران درباره تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز توسط فراجا در منطقه ۲۲ گفت: در مورد ساخت و سازها در منطقه ۲۲ اطلاعات کاملی ندارم. اجازه دهید ببینیم این مساله به کجا خواهد رسید.

وی با اشاره پرداخت نکردن برخی از حقوق و مزایای رانندگان شرکت خودرو سرویس، اظهار کرد: اتومبیل‌ها را خود صاحبان اتومبیل به این شرکت می‌آورند و خودشان صاحب خودرو هستند؛ اگر از شهرداری طلبی دارند این شرکت به موقع می‌پردازد و اگر نپرداخته باید این موضوع بررسی شود. به آن‌ها هشدار می‌دهیم که پرداخت کنند؛ ما به همین راحتی از آن ها نمی‌گذریم اگر رانندگان را تهدید کنند.