باکس اعتباری بلو چیست و چگونه می‌توان از آن برای خرید استفاده کرد: با گسترش خدمات اعتباری، امکان خرید و پرداخت هزینه‌ها بدون پرداخت یکجای مبلغ، به یکی از راهکارهای مورد توجه کاربران تبدیل شده است.

بلو نیز با ارائه «باکس اعتباری»، امکان استفاده از اعتبار برای خرید را فراهم کرده است؛ اعتباری که با توجه به شرایط هر طرح و وضعیت اعتباری کاربر تعیین می‌شود و می‌توان آن را مطابق شرایط مشخص‌شده بازپرداخت کرد.

باکس اعتباری چگونه کار می‌کند؟

باکس اعتباری در واقع اعتبار مشخصی است که در اختیار کاربر قرار می‌گیرد تا بتواند هزینه خرید خود را از محل این اعتبار پرداخت و سپس مبلغ استفاده‌شده را طبق شرایط طرح بازپرداخت کند.

دسترسی به این اعتبار بر مبنای اعتبارسنجی کاربران انجام می‌شود. در این فرآیند، عواملی مانند سابقه بازپرداخت تسهیلات و رفتار مالی کاربر می‌توانند در تعیین میزان اعتبار مؤثر باشند. در نهایت، مبلغ اعتبار با توجه به شرایط هر طرح و رتبه اعتباری کاربر مشخص می‌شود.

اعتبار بلو را کجا می‌توان استفاده کرد؟

یکی از ویژگی‌های باکس اعتباری، امکان استفاده از آن برای خرید از فروشگاه‌ها و پلتفرم‌های طرف قرارداد با بلو است. البته نحوه استفاده از اعتبار، بسته به اینکه خرید به‌صورت آنلاین یا حضوری انجام شود، متفاوت است.

در خرید آنلاین، کاربر پس از انتخاب کالا یا خدمت، در مرحله پرداخت گزینه «اعتبار بلوبانک» را انتخاب می‌کند و مبلغ خرید از باکس اعتباری او کسر می‌شود.

در خرید حضوری نیز کافی است کاربر در فروشگاه مشخص‌شده، تراکنش خود را با بلوکارت انجام دهد. در این حالت، مبلغ خرید به‌صورت خودکار از باکس اعتباری کاربر برداشت می‌شود.

همچنین اگر باکس اعتباری به فروشگاه یا پلتفرم مشخصی اختصاص داده نشده باشد، مبلغ تراکنش‌های انجام‌شده توسط کاربر می‌تواند به‌صورت خودکار از باکس اعتباری او کسر شود.

شرایط بازپرداخت باکس اعتباری

باکس اعتباری در قالب طرح‌های مختلف در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و به همین دلیل، شرایط استفاده و بازپرداخت آن نیز می‌تواند از یک طرح به طرح دیگر متفاوت باشد. میزان اعتبار، نحوه بازپرداخت و تعداد اقساط، بر اساس نوع طرح و شرایط تعیین‌شده برای آن مشخص می‌شود.

یکی از نمونه‌های استفاده از باکس اعتباری، کمپین «همه‌چیز برای مدرسه» بلوجونیور است. در این کمپین، باکس اعتباری به‌عنوان ابزار ارائه اعتبار خرید در نظر گرفته شده تا والدین بتوانند بخشی از هزینه خرید لوازم مورد نیاز فرزندانشان را به‌صورت اعتباری پرداخت کنند.

برای استفاده از این اعتبار، ابتدا باید در اپلیکیشن بلوجونیور یک قلک با عنوان «مدرسه» ساخته شود. حداکثر تا دو روز کاری و با بررسی رتبه اعتباری، باکس اعتباری «مدرسه» برای والد ایجاد و به صورت تصادفی اعتباری به مبلغ ۵ تا ۳۰ میلیون تومان به او اختصاص داده می‌شود. برای استفاده از اعتبار مدرسه ابتدا باید آن را فعال کنید، یعنی پس از مشاهده باکس اعتباری، روی گزینه فعال‌سازی کلیک کنید. برای فعال‌سازی باکس اعتباری مدرسه ۳۰ روز مهلت دارید و همچنین پس از فعال‌سازی نیز تا ۳۰ روز فرصت دارید تا از مبلغ اعتبار خود استفاده کنید.

اعتبار این باکس صرفاً برای خرید از فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا قابل استفاده است. والد پس از انتخاب کالاهای موردنظر، در مرحله پرداخت گزینه «اعتبار بلوبانک» را انتخاب می‌کند و هزینه خرید از اعتبار اختصاص‌یافته به باکس اعتباری مدرسه پرداخت می‌شود.

در این طرح، بازپرداخت اعتبار با سود صفر درصد و در چهار قسط انجام می‌شود.

به این ترتیب، باکس اعتباری بلو را می‌توان راهکاری برای ایجاد انعطاف بیشتر در پرداخت هزینه خرید دانست؛ راهکاری که با توجه به نوع طرح، می‌تواند برای خرید از فروشگاه‌ها و پلتفرم‌های مشخص مورد استفاده قرار گیرد و شرایط بازپرداخت متفاوتی داشته باشد.

برای آشنایی بیشتر با جزئیات باکس اعتباری «مدرسه»، می‌توانید این صفحه را مطالعه کنید.