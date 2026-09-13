زمان توزیع واکسن آنفولانزا مشخص شد
به گزارش تابناک؛ دکتر محمد هاشمی با اشاره به افزایش تقاضا برای واکسن آنفلوآنزا همزمان با نزدیک شدن به فصل پاییز گفت: فرآیند تأمین این واکسن از ماهها قبل آغاز شده و سازمان غذا و دارو تلاش کرده نیاز گروههای مختلف را از مسیرهای گوناگون تأمین کند.
وی افزود: تأمین واکسن از یکی از تأمینکنندگان اصلی مطابق برنامه پیش نرفت و به همین دلیل، استفاده از منابع جایگزین با جدیت دنبال شد. برای گروههای تحت پوشش معاونت بهداشت، از جمله اقشار آسیبپذیر و افراد واجد شرایط، واکسن جایگزین تا پایان شهریور وارد چرخه تأمین میشود و واکسن مورد نیاز بازار نیز از اواخر شهریور و در طول مهرماه در دسترس قرار خواهد گرفت.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به تنوع منابع تأمین واکسن در سال جاری اظهار کرد: امسال نیز تقریباً در سطح سال گذشته، واکسن آنفلوآنزا از منابع مختلف از جمله چین و روسیه تأمین میشود و برای بخشی از گروههای تحت پوشش برنامههای بهداشتی نیز واکسن فرانسوی در نظر گرفته شده است.
هاشمی تأکید کرد: واکسنهای چینی نیز از تولیدکنندگان معتبر از جمله شرکت سینوفارم و یک تولیدکننده دیگر تهیه میشوند و ورود، تأمین و توزیع این واکسنها از مسیرهای رسمی و تحت نظارت انجام خواهد شد.
وی درباره زمان آغاز توزیع واکسن نیز گفت: معاونت بهداشت درخواست کرده بود توزیع واکسن پیش از نیمه شهریور انجام نشود تا زمان عرضه و مصرف آن با برنامه واکسیناسیون گروههای هدف و فصل شیوع آنفلوآنزا هماهنگ باشد؛ بنابراین توزیع واکسن با تأخیر مواجه نشده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین نسبت به خرید واکسن از افراد و صفحات غیررسمی در فضای مجازی هشدار داد و گفت: مردم ممکن است در روزهای آینده با وعده فروش واکسن آنفلوآنزا در فضای مجازی مواجه شوند، اما نباید به این تبلیغات اعتماد کنند.
به گفته هاشمی، در مورد فرآوردههای دارویی حساسی مانند واکسن، صرف مشاهده بستهبندی و نام محصول برای اطمینان از کیفیت کافی نیست و اصالت فرآورده، مسیر تأمین و شرایط حمل و نگهداری آن نیز اهمیت اساسی دارد.
وی ادامه داد: واکسن آنفلوآنزا باید در تمام مراحل انتقال و نگهداری در شرایط استاندارد و زنجیره سرد مناسب قرار داشته باشد؛ بنابراین درباره واکسنی که خارج از شبکه رسمی جابهجا شده و شرایط حمل و نگهداری آن قابل احراز نیست، نمیتوان از حفظ کیفیت و اثربخشی آن اطمینان داشت.
هاشمی تصریح کرد: توصیه سازمان غذا و دارو به معنای محدود کردن دسترسی مردم به واکسن نیست، بلکه هدف این است که واکسن مورد نیاز از مسیری مطمئن، قابل ردیابی و تحت نظارت به دست مردم برسد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در پایان با تأکید بر اینکه تأمین واکسن آنفلوآنزا در حال انجام است، خاطرنشان کرد: عرضه رسمی واکسن براساس برنامه تأمین از اواخر شهریور و در طول مهرماه انجام خواهد شد و مردم نیازی به خرید عجولانه از منابع نامطمئن ندارند.
جزئیات نحوه عرضه و توزیع واکسن آنفلوآنزا نیز از سوی سازمان غذا و دارو و از طریق اطلاعرسانی رسمی اعلام خواهد شد.
منبع: قدس آنلاین