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کد خبر:۱۳۹۴۱۳۴
کد خبر:۱۳۹۴۱۳۴
734 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

تشدید شعارها علیه حسن روحانی: وطن فروش خائن

شعارها علیه حسن روحانی رئیس جمهور پیشین در تجمعات شبانه تشدید شده و به گل گرفتن دهانش و وطن فروش خائن خواندنش رسیده است! ویدیویی که یکی از این تجمعات در فضای مجازی منتشر شد و بحث برانگیز شده را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حسن روحانی ویدیو جنگ ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا تجمعات شبانه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
4
8
پاسخ
این تجمعات برای دفاع از کشور است یا تسویه حساب سیاسی یک گروه خاص؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
2
9
پاسخ
داستان چیه برای رییسی تا کسی حرف میزنه داد میزنن وامصیبتها و شکایت ولی برای روحانی هر حرفی و توهینی رو روا می‌دارند ؟
ناشناس
|
France
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
2
5
پاسخ
خوبه گفته شد تفرقه و اختلاف رو بگذارید کنار
پرویز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
2
2
پاسخ
متعجبم چرابرعلیه پزشکی که الان قدرت دستشه شعارنمیدن(.؟:"-؟
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