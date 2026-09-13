تشدید شعارها علیه حسن روحانی: وطن فروش خائن شعارها علیه حسن روحانی رئیس جمهور پیشین در تجمعات شبانه تشدید شده و به...

اوضاع عجیب مرز بازرگان و تراکم شدید مردم اوضاع عجیب مرز بازرگان و تراکم شدید مردم با وجود ادعای مسئولین محلی مبنی...

آخرین وضعیت مرز ایران و عراق را ببینید مرز ایران و عراق از سمت عراقی همچنان بسته است و اجازه ورود عراقی‌ها به...

مکالمه جالب فرمانده ارتش و سپاه مکالمه جالب فرمانده ارتش و سپاه در جریان ملاقات امیر حاتمی و احمد وحیدی...

ادعای جی دی ونس به سبک هاله نور احمدی نژاد! ادعای جی دی ونس معاون دونالد ترامپ درباره افتادن یک لیوان به عنوان نشانه...

عکس العمل ایرانی تحت تعقیب اف بی آی دادگستری آمریکا و اف بی آی در سال 1400 اسامی و مشخصات افرادی را که ادعا...

شعارهای مرگ بر روحانی در تجمعات شبانه شعارهای مرگ بر روحانی در تجمعات شبانه در واکنش به مواضع اخیر حسن روحانی...

روایت رئیس پیشین ام آی 6 از ترور علی لاریجانی روایت جان ساورز رئیس پیشین ام آی 6 از ترور علی لاریجانی و انگیزه‌های...

ساخت انیمیشن برای آموزش اقتصاد به رئیسی؟! پوریا بختیاری کارشناس اقتصاد مدعی شد: «در دولت آقای رئیسی به من زنگ زدن...

ترکیه مرز بازرگان را بر روی خودروهای ایران بست؟ پس از انتشار ویدیوهایی مبنی بر بستن مرز بازرگان از سوی ترکیه، شهلا...

ویدیوی جنجالی شهرام همایون از رضا شاه ویدیوی جنجالی شهرام همایون که از رضا شاه منتشر کرد را ببینید. در این...

اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور! یک روحانی بابت اظهارات اخیر حسن روحانی، حسن آقامیری و رضا رشیدپور دست به...

ذوق و رجز مداح معروف از پیروزی یمنی‌‌ها را ببینید ذوق و رجزوانی مهدی رسولی مداح پس از پیروزی یمنی‌‌ها و رسیدن به باب...