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تشدید شعارها علیه حسن روحانی: وطن فروش خائن
شعارها علیه حسن روحانی رئیس جمهور پیشین در تجمعات شبانه تشدید شده و به گل گرفتن دهانش و وطن فروش خائن خواندنش رسیده است! ویدیویی که یکی از این تجمعات در فضای مجازی منتشر شد و بحث برانگیز شده را میبینید.
گزارش خطا
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این تجمعات برای دفاع از کشور است یا تسویه حساب سیاسی یک گروه خاص؟
داستان چیه برای رییسی تا کسی حرف میزنه داد میزنن وامصیبتها و شکایت ولی برای روحانی هر حرفی و توهینی رو روا میدارند ؟