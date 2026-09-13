ارتش یمن انبار‌های تسلیحات و اتاق‌های فرماندهی و کنترل مرتبط با تهاجم علیه یمن را در یک پایگاه نظامی در منطقه شروره عربستان هدف قرار داد.

حمله موشکی و پهپادی یمن به پایگاه نظامی عربستان؛ فرار سرکرده مزدوران سعودی به ریاض

به گزارش تابناک، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که ارتش یمن انبار‌های تسلیحات و اتاق‌های فرماندهی و کنترل مرتبط با تهاجم علیه یمن را در یک پایگاه نظامی در منطقه شروره (استان نجران) عربستان سعودی هدف قرار داده است.

وی افزود این عملیات با شلیک شمار زیادی از موشک‌های بالستیک و پرتاب پهپاد‌ها انجام شده و اهداف مورد نظر با دقت و به‌صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تأکید کرد این عملیات در واکنش به تداوم حملات و تجاوزات عربستان سعودی علیه یمن انجام شده است.

یحیی سریع خطاب به دولت ریاض، گفت: به دشمن سعودی جنایتکار اعلام می‌کنیم که ادامه تجاوزاتش علیه مردم ما، با عملیات‌های قوی‌تر و گسترده‌تری در اعماق خاک آن کشور مواجه خواهد شد و عواقب وخیمی را برای او به همراه خواهد داشت.

ساعاتی پیش سازمان دفاع مدنی عربستان از اصابت یک موشک در منطقه جازان خبر داده و اعلام کرده بود این اصابت باعث واردن آمدن خسارت به چند ساختمان شده است.

حملات موشکی و پهپادی یمنی‌ها در خاک عربستان در حالی است که جنگنده‌های سعودی همچنان به شدت خاک یمن را بمباران می‌کنند؛ به طوریکه به گفته یحیی سریع در اطلاعیه شب گذشته خود، نیروی هوایی عربستان در ۴۸ ساعت گذشته ۱۲۹ حمله هوایی به استان‌های مختلف یمن انجام داده است.

حملات هوایی سعودی پس از آن است که رزمندگان یمنی روز پنج‌شنبه هفته گذشته توانستند با آزادی ۴۲۰۰ کیلومتر مربع از مناطق ساحلی در استان الحدیده و تعز، خود را به باب‌المندب رسانده و کنترل این آبراه استراتژیک را به دست بگیرند.

۵ حمله هوایی جنگنده‌های سعودی به خاک یمن

منابع یمنی بامداد امروز (یکشنبه) از ۵ حمله هوایی جنگنده‌های سعودی در غرب استان تعز خبر دادند. از رو پنج شنبه هفته گذشته (۱۹ شهریور) که رزمندگان یمنی توانستند در عرض یک هفته ۶ منطقه بزرگ در ساحل غربی یمن را به کنترل خود در آورده و به باب‌المندب برسند؛ نیروی هوایی عربستان سعودی همچنان دست از بمباران هوایی برنداشته است.

آزادسازی ۵۴۰۰ کیلومتر مربع از خاک یمن تنها در یک هفته

نیرو‌های مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان عملیات بزرگ آزادسازی مناطق ساحلی غرب یمن، ۶ منطقه در استان‌های تعز و الحدیده آزاد شده‌اند که مجموعا ۵۴۰۰ کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد.

این عملیات در ۱۲ شهریور آغاز و در ۱۹ شهریور با اعلام ورود نیرو‌های یمنی به جزیره «میون» در باب‌المندب» خاتمه یافت. پس از این بیانیه الاعلام الحربی یمن نیز تصاویر و ویدئو‌های این عملیات بزرگ را منتشر کرد.

بر اساس بیانیه نیرو‌های مسلح یمن، این عملیات با عنوان «والله أشد بأساً وأشد تنکیلاً» و با مشارکت گسترده مردم و قبایل یمنی، سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) در چند محور آغاز شد و هدف آن آزادسازی مناطق ساحل غربی اعلام شد.

در این بیانیه آمده است که نیرو‌های سعودی طی سال‌های گذشته حملات خود را علیه مردم و روستا‌های ساحل غربی افزایش داده و در ماه‌های اخیر نیز دامنه این حملات تشدید شده است.

بر همین اساس، نیرو‌های مسلح یمن در پاسخ به درخواست‌های ساکنان این مناطق برای حمایت و رفع ظلم، عملیات مذکور را آغاز کردند.

ارتش یمن اعلام کرد این عملیات با وجود پوشش هوایی گسترده جنگنده‌های سعودی که برای پشتیبانی از نیرو‌های مستقر در منطقه انجام می‌شد، به اهداف خود دست یافت.

در نخستین مورد از نتایج اعلام‌شده، نیرو‌های مسلح یمن از بیرون راندن مزدوران سعودی از ۶ منطقه در استان‌های تعز و الحدیده خبر داد.

بر اساس این بیانیه، مناطق مذکور در مجموع ۵۴۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارند و اکنون «امن و باثبات» شده‌اند.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که نیرو‌های یمنی به ۷ لشکر نظامی از نیرو‌های سعودی با مجموع ۳۸ تیپ نظامی حمله کردند که در جریان آن صد‌ها نفر کشته، زخمی یا اسیر شدند.

نیرو‌های مسلح یمن همچنین از آزادی شماری از اسرای یمنی خبر داد که طی سال‌های گذشته در اختیار نیرو‌های وابسته به عربستان سعودی در ساحل غربی قرار داشتند.

بر اساس این بیانیه، نیرو‌های مسلح یمن در جریان این عملیات همچنین ۳۲ مرتبه به سمت جنگنده‌ها و پهپاد‌های سعودی شلیک کردند که موفق به سرنگونی ۹ فروند شدند.

در پایان این بیانیه، نیرو‌های مسلح یمن ضمن تمجید از عملکرد نیرو‌های نظامی و حمایت مردم و قبایل این کشور، تأکید کرد که به مقابله با حملات سعودی و معادله «محاصره در برابر محاصره» ادامه خواهد داد.

نیرو‌های مسلح یمن همچنین اعلام کرد کشتیرانی دریایی برای تمامی شرکت‌ها امن است و تنها کشتی‌های سعودی که پیش‌تر ممنوعیت تردد آنها اعلام شده، مشمول این محدودیت هستند. در پایان این بیانیه آمده است که عملیات‌ها و اقدامات یمن تا زمان توقف حملات و رفع محاصره علیه مردم یمن ادامه خواهد داشت.

فرار سرکرده مزدوران سعودی در یمن به ریاض

یک منبع دولت عدن (همسو با عربستان سعودی) خبر داد که طارق صالح (برادر زاده علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور معدوم یمن) به ریاض فرار کرده است.

طارق صالح، فرمانده شبه‌نظامیان موسوم به «مقاومت ملی» است که سال‌ها سواحل غربی در جنوب استان الحدیده و استان تعز و در واقع کنترل باب‌المندب را در اختیار داشت.

این منبع به وبگاه عربی‌۲۱ گفت که شکست سنگین طارق صالح در سواحل غربی او را مجبور کرده تا به ریاض برود.

واکنش یمن به ادعا‌های مطرح شده درباره تنگه باب المندب

یک منبع در وزارت حمل و نقل یمن در گفت‌و‌گو با المسیره تاکید کرد که طی ۲ روز ۷۳ کشتی از تنگه باب المندب عبور کرده‌اند.

وی اضافه کرد: در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۳۶ کشتی و در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۳۷ کشتی از این گذرگاه مهم آبی عبور کرده‌اند.

این منبع تصریح کرد که ممنوعیت عبور کشتی‌های مرتبط با عربستان ارتباطی به حرکت دیگر کشتی‌ها در تنگه باب المندب ندارد. عبور ۷۳ کشتی از این تنگه طی ۴۸ ساعت تقریبا با تعداد کشتی‌ها قبل از آغاز ممنوعیت اعمال شده از سوی یمن برابری می‌کند.

وی بیان کرد که این آمار و ارقام دروغ‌های مطرح شده مبنی بر این که حرکت کشتی‌ها در باب المندب در معرض خطر قرار گرفته را رد می‌کند.

پیشتر نیز حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرده بود که عملیات این نیرو‌ها در ساحل غربی یک موضوع داخلی بوده و ربطی به دریانوردی بین المللی ندارد.

هشدار مقام یمنی خطاب به عربستان

جلال الرویشان معاون نخست وزیر یمن در امور دفاع و امنیت تاکید کرد که خط مشی نیرو‌های مسلح این کشور بر پایه معادله محاصره در برابر محاصره و تنش در برابر تنش تثبیت شده است.

وی اضافه کرد: دشمن سعودی باید به خوبی تاریخ معاصر ملت ایمان و تدبیر در یمن را بخواند.

الرویشان تصریح کرد: مزدوران داخلی نیز به باید به مسیر درست بازگردند و اگر اصرار دارند که همچنان آلت دست دشمن سعودی باشند باید بدانند سرنوشت آنها شکست است.

وی بیان کرد: عملیات صورت گرفته در سراسر ساحل غربی برای نیرو‌های مسلح ما سخت نیست. آنچه که عربستان طی ۱۲ سال گذشته نتوانسته محقق کند در ۱۰ سال آینده نیز محقق نخواهد شد. دشمن سعودی قبل از هر تصمیم گیری باید بداند که صنعا تسلیم ناپذیر است.

الرویشان گفت: یمن به دنبال صلح شرافتمندانه بود، اما دشمن سعودی به این موضوع توجه نکرد. دشمن باید در روابط خود با صنعا تجدید نظر کند.

احساس خطر صهیونیست‌ها از کنترل انصارالله بر باب المندب

کانال ۱۵ رژیم اسرائیل اذعان کرد: حوثی‌ها بر جزایر راهبردی و حاکم بر تنگه باب‌المندب مسلط می‌شوند؛ آن هم در شرایطی که عربستان با انزوا روبه رو شده و آمریکا از حمایت از ریاض در رویارویی مستقیم خودداری کرده است.

از سوی دیگر، کانال ۱۴ رژیم اسرائیل نیز اعلام کرد: حوثی‌ها با کنترل کامل بر باب المندب به یک دستاورد راهبردی بزرگ دست یافتند.

این شبکه ضمن نگرانی نسبت به پیامد‌های این اقدام برای رژیم تل آویو اعلام کرد: آنچه رخ داده، تنها تهدیدی برای اسرائیل و منطقه نیست، بلکه پیامد‌های خطرناکی برای تجارت و کشتیرانی در سراسر جهان به همراه دارد.

روایت سی‌ان‌ان از فساد و اختلافات داخلی بین مزدوران عربستان در یمن

شبکه سی ان ان در گزارشی به نقل از یک منبع غربی تاکید کرد که لیست ثبت شده از نظامیان وابسته به دولت مستعفی یمن و تحت حمایت عربستان مملو از اسامی صوری برای دریافت حقوق ماهیانه بوده و عملا تنها ۲۰ درصد از آنها در میدان حضور داشته‌اند.

وی اضافه کرد که این شرایط نتیجه سال‌ها فساد اداری در میان عناصر تحت حمایت عربستان بوده است.

عمرو البیض مسئول برجسته در شورای انتقالی جنوب یمن تاکید کرد: یک راهبرد مشخص وجود نداشت و ما شاهد سوء مدیریت بودیم.

محمد الباشا مشاور سابق دولت آمریکا نیز گفت که سرکردگان جریان مخالف جنبش انصارالله یمن با اختلافات داخلی خود باعث شدند خطوط دفاعی به خطر بیافتد.

وی اضافه کرد که در ائتلاف ضد انصارالله یمن به سرکردگی عربستان همبستگی سیاسی دیده نمی‌شود. هیچ فرماندهی یکپارچه‌ای وجود ندارد.

سی ان ان اضافه کرد که پیشروی نیرو‌های انصارالله یمن به سمت جزیره بریم در ورودی دریای سرخ طی روز جمعه باعث شد عملا کنترل تنگه باب المندب به دست این نیرو‌ها بیافتد.