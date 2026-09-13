به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 18 و 19 شهریورماه سال جاری، گردهمایی مدیران صف و ستاد بانک صادرات ایران با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل به همراه مدیران شعب استان‌های سراسر کشور برگزار شد.

بررسی مهم‌ترین شاخص‌ها در حوزه‌های تسهیلاتی، ارزی و ریالی، فناوری ‌اطلاعات و تامین سرمایه، برگزاری کارگاه‌های تخصصی با هدف ارزیابی عملکرد شعب و مرور مهم‌ترین راهکارها در راستای ارتقای محصولات و خدمات با هدف رفع نیازهای مالی و بانکی مشتریان از جمله محورهای اصلی این همایش بود.

تاکید بر نتیجه‌گرایی با هدف ارتقای خدمات

افشین خانی سخنان خود در این گردهمایی را با تکریم مشتریان، کارکنان و بازنشسته‌ها آغاز کرد و ضمن اشاره به 75 اُمین سال فعالیت بانک صادرات ایران، گفت: «در بیش از 7 دهه گذشته، مسیر پر فراز و نشیبی طی شده تا این بانک به جایگاه کنونی خود در ساختار اقتصادی کشورمان برسد و هیچ تردیدی وجود ندارد که اعتماد پایدار مشتریان و سرمایه انسانی متخصص، دو رکن اصلی برای عبور از چالش‌ها و توسعه خدمات و محصولات بوده است.»

مدیرعامل بانک صادرات ایران بر نقش «مدیریت نتیجه‌گرا» در ارتقای شاخص‌های عملکردی و بهبود فرآیند عرضه خدمات تاکید کرد و افزود: «سودآوری، نقدینگی پایدار و ارزش‌آفرینی برای سهامداران که در نهایت خود را در افزایش رضایتمندی مشتریان نشان می‌دهد، با عملیاتی‌شدن برنامه‌ها تحقق پیدا می‌کند بنابراین باید برمبنای نتیجه‌گرایی و در مسیر عملیاتی‌شدن راهکارها گام‌های موثری برداریم.»

تمرکز بر رشد کیفی منابع از طریق برنامه‌های عملیاتی

رشد پایدار و هدفمند با تمرکز بر افزایش کیفیت منابع از جمله محورهای مورد تاکید خانی در همایش بود؛ وی به اهمیت عملیاتی‌بودن برنامه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان اشاره کرد و گفت: «باید بر راهکارهای عملیاتی، ارتقای کیفی منابع و رشد پایدار آن تمرکز کنیم. بهره‌وری و ارزش‌آفرینی زمانی تضمین می‌شود که راهبردها مبتنی بر واقعیت تدوین شود و همه اجزای مجموعه‌ در راستای آن حرکت کند.»

مدیرعامل بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه این راهبردها تدوین شده و در مسیر تحقق است، ابراز امیدواری کرد در آینده شاهد نتایج مثبت آن در ارتقای کیفی منابع و بهبود عرضه خدمات به مشتریان باشیم.

افزایش توانمندی در اعطای تسهیلات به مشتریان

مدیرعامل بانک صادرات ایران بر وصول مطالبات به عنوان راهکاری مهم در تحقق سودآوری و افزایش ظرفیت اعتباری تاکید کرد و گفت: «یکی از مهم‌ترین وظایف ما به عنوان نهادی مالی که بیش از 7 دهه در راستای خدمت‌رسانی به مردم شریف کشورمان گام برداشته، اعطای روزافزون بسته‌های اعتباری به اقشار مختلف جامعه است. برای ارتقای این بخش، وصول مطالبات باید به عنوان راهکاری اساسی مورد توجه قرار گیرد.» افشین خانی به نقش محوری مدیریت مطالبات غیرجاری در افزایش کیفیت ترازنامه نیز اشاره کرد و خواستار توجه ویژه به این بخش شد.

تکریم اعتماد مشتریان و سرمایه انسانی متخصص

مدیرعامل بانک صادرات ایران در سخنان پایانی خود به تکریم مشتریان و قدردانی از سرمایه انسانی پرداخت و گفت: «آنچه بیش از همه در 75 سال گذشته قابل ستایش است، بهره‌مندی از دو نعمت «اعتماد مشتریان» و «کارکنان متعهد» بوده است به نحوی که بدون این مزیت‌ها امکان عبور از چالش‌ها و ارتقای خدمات وجود نداشت.» وی در پایان بر توجه به مباحث انگیزشی کارکنان و مشارکت حداکثری آنها در فرآیندهای تصمیم‌گیری تاکید کرد و آن را زمینه عرضه خدمات مناسب به مشتریان دانست.​